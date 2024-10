Siamo finalmente arrivati al mese di ottobre – che siamo certi nella mente di moltissimi tra voi cari lettori è indelebilmente associato all’autunno e ad Halloween – e proprio nel primissimo giorno (ovviamente oggi, martedì 1 ottobre 2024) non manca la tradizionale accoglienza di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che tra premi e jackpot e daranno il via ad un mese – speriamo ricchissimo – di concorsi ed estrazioni: occhi puntati in particolare sul bottino milionario superenalottifero che (e ci arriveremo dopo!) continua la sua infinita corsa verso il top della classifica dei jackpot più alti mai assegnati!

Prima di arrivare al Jackpot milionario – però – è bene partire dal principio e soffermarci innanzitutto sul Lotto per recuperare (sempre rapidamente) gli ultimi premi più alti assegnati lo scorso fine settimana: segnaliamo – in particolare – un trittico di vincite veramente ricche da 124mila, 89mila e 51mila euro vinti da un totale da 12 giocatori dislocati tra Campania, Sicilia e Calabria; quest’ultima peraltro che ritorna anche come protagonista assoluta del concorso di venerdì scorso grazie ad un singolo premio da 50mila vinto nel salernitano e un totale regionale di 55mila euro!

Superenalotto n. 156 del 1/10/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 157 del 1/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 157 del 1/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO CONTINUA A CRESCERE ANCHE AD OTTOBRE: OGGI IN PALIO 82,7 MILIONI DI EURO

Ma eccoci arrivati al punto che tutti (o almeno moltissimi!) state aspettando: ovvero quanto vale il Jackpot del Superenalotto di oggi? La risposta è semplicissima, ma prima di darvela ci teniamo a ricordarvi che l’ultimissima volta che l’abbiamo visto uscire era addirittura lo scorso maggio – e in quell’occasione valse poco più di 101 milioni di euro ad un a dir poco fortunatissimo giocatore – e da quel momento seppur in molti si siano avvicinati grazie al numerino jolly (ovvero la combinazione da 5+1 numeri vincenti) nessuno è riuscito a vincerlo nuovamente; e tornando al punto di partenza, sappiate che oggi vale la bellezza di 82,7 milioni di euro: un bottino veramente importante e che sarebbe in grado di cambiare la vita a chiunque, forse per generazioni!

DOMANI È LA FESTA DEI NONNI: TUTTI I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO

Voce – infine – alla Smorfia Napoletana che come di consueto anche oggi ci accompagna verso la caccia a Jackpot e premi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto consigliandoci, partendo da una notizia d’attualità, alcuni numeri che voi potrete immediatamente usare per la vostra schedina; oppure conservare per i prossimi concorsi nel caso l’abbiate già giocata e siate solamente in attesa di conoscere i numeri vincenti di oggi!

La notizia che abbiamo scelto per il viaggio smorfiesco – con indicati tra parentesi tutti i numerini che abbiamo trovato nel vocabolario tradizionale – è l’imminente festa (2, oppure anche 3 se preferiste la parola ‘ricorrenza‘) dei nonni (76) che da alcuni decenni a questa parte ci porta a celebrare i nostri carissimi anziani (6) preziosi sia per la società, che per tramandare memorie (70) ed esperienze (19): dei veri e propri angeli (20) custodi da tenere stretti al nostro fianco e festeggiare tutti i giorni dell’anno!