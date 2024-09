LA CARICA DEI NUMERI VINCENTI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri vincenti, estrazioni, premi: ci sono proprio tutti gli ingredienti per vivere un’altra giornata esaltante con Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ma ciò non vuol dire necessariamente che sarà fortunata, molto dipende dal giro che la Dea bendata deciderà di fare con l’estrazione di oggi, sabato 28 settembre 2024. Intanto possiamo prepararci al meglio, partendo da un’analisi dei ritardatari del gioco che fa compiere un viaggio tra le ruote.

Dopo il concorso di ieri, al primo posto abbiamo ritrovato ancora il 31 su Genova, che si è confermato il più assente con i suoi 123 ritardi. Al secondo posto si trova l’87 su Firenze, che con l’estrazione del venerdì è arrivato alle tre cifre per quanto riguarda i ritardi ed è diventato centenario, mentre al terzo posto si trova il 56 su Venezia che ancora non lo è, visto che sono 95 le assenze collezionate. Fuori dal podio il 12 su Genova che è a quota 90, mentre l’85 su Nazionale completa la top five con le sue 88 assenze.

Superenalotto n. 155 del 28/09/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 156 del 28/09/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 156 del 28/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LA VINCITA DI PRATO E IL NUOVO SUPER JACKPOT

Sta raggiungendo livelli incredibili il Jackpot del Superenalotto, infatti nell’estrazione di oggi sono in palio ben 81,8 milioni di euro. Il “6” manca dal 10 maggio scorso, quando è stato centrato a Napoli, di conseguenza da allora il montepremi è cresciuto rapidamente. Ma finora non sono mancate altre vincite importanti, lo si è visto anche nel concorso di ieri, visto che c’è stato un “4 stella” da 55.869 euro che è stato centrato con una giocata effettuata a Prato.

Hanno fatto festa anche coloro che hanno centrato il “3 stella”: in questo caso le vincite sono state 35, ognuna da 3.510,00 euro. Ma ci sono stati anche “4” da 558,69 euro, per i quali risultano fortunate ben 310 giocate. Ma chiaramente non è finita qui con le quote, infatti ci sono altre categorie di vincita, perché si arriva anche a premi di 5 euro con cui consolarsi per il fallito assalto alla sestina fortunata. La situazione potrebbe forse cambiare oggi?

IL MATRIMONIO DI BUFFON E D’AMICO NELLA SMORFIA NAPOLETANA

Per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, la rubrica che corre in aiuto di chi è a corto di ispirazione per quanto riguarda i numeri da giocare, abbiamo scelto un lieto evento, il matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Insieme da oltre dieci anni, hanno deciso finalmente di convolare a nozze. Oggi è previsto il sì nella provincia di Lucca, davanti a pochi intimi, domani invece ci sarà la festa a Forte dei Marmi, con un brunch in una location vista amare insieme a tanti amici.

Come “tradurre” tutto ciò in numeri da giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Rompiamo il ghiaccio con 20, la festa, in questo caso doppia organizzata dall’ex calciatore e della giornalista, la sposa, quindi torna utile anche il 63, ma visto che la coppia ha dei figli, allora va benissimo anche 52, la mamma. Torniamo alle nozze, quindi alla tavola imbandita, 82, e allora non può mancare il vino buono, 45, così come i regali, 58, degli invitati.