È iniziato ufficialmente un nuovo mese – ovviamente quello di ottobre – e come da tradizione cambierà la ruota protagonista del Simbolotto, il classico gioco che da alcuni a questa parte segue fedelmente ogni concorso del Lotto associandosi (appunto, di mese in mese) ad una diversa ruota tra le 11 che rappresentano il nostro bellissimo territorio; il tutto ovviamente con gli immancabili premi che rendono questo appuntamento degno di essere vissuto, senza dimenticare – ma ci arriveremo tra un attimo – il fatto che si tratta anche di un concorso completamente gratuito ed aperto a tutti, senza alcun tipo di limitazione!

O meglio, alcune limitazioni il Simbolotto le ha, ma devono essere più che altro viste come le (pochissime e semplicissime) regole che reggono l’intero gioco: da un lato il fatto – appunto – che prima di tutto dovrete giocare al Lotto per partecipare anche al concorso con protagonisti i simbolini; mentre dall’altro non va dimenticato che si dovrà – come anticipavamo in apertura – scegliere la ruota giusta per non rischiare di venir esclusi dalla cosa ai ricchi premi: a partire da oggi – martedì 1 ottobre 2024 – e per tutti i prossimi concorsi fino al primo novembre si tratta di quella di Roma; ma potrete anche identificarla online o in ricevitoria grazie alla ‘S’ indicata vicino alla ruota.

TUTTI I PREMI DEL SIMBOLOTTO: QUANTO VALGONO E COME FUNZIONANO RISPETTO AL LOTTO

Ve ne abbiamo sommariamente accennato già prima ma certamente vale la pena tornare – e soffermarci – sui premi che vi attendono al varco del Simbolotto e che sono tutt’altro che finti o figurativi seppur (lo ricordiamo!) dal conto vostro non dovrete spendere neppure 1 centesimo per giocare: il più alto tra i bottini – nell’ipotesi che sul Lotto puntiate un solo euro, ma crescerà al crescere della scommessa – vale le bellezza di 10mila euro, sempre accompagnati dagli altri ‘gradini’ del podio che potrebbero valervi (dai quattro simboli indovinati in giù) 50, 5 o 1 euro.

La più bella notizia riguardo ai premi del Simbolotto è che in ogni caso saranno da considerare indipendenti rispetto al Lotto: questo significa che a fronte di una schedina lottifera sfortunata e di un’altra con tutti e 5 i simboli indovinati vi spetteranno comunque i 10mila euro promessi (e così, ovviamente, anche per tutte le altre combinazioni vincenti); discorso che – forse non serve neppure dirlo – si può fare anche nel senso opposto senza che cambi il risultato!