I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DEL 10 DICEMBRE 2024: OCCHI SUL JACKPOT

Alle ore 20 in punto il Superenalotto è arrivato nelle nostre case portando con se una nuovissima serie di numeri vincenti che proprio oggi – martedì 10 dicembre 2024 – potrebbero farvi vincere un jackpot dall’incredibile valore di 42,6 milioni di euro, purché (ovviamente) siate riusciti ad indovinare l’intera sequenza si numerini che tra pochissime righe scopriremo tutti assieme!

Con gli occhi puntati sulla sestina vincente, vi ricordiamo che nei quattro concorsi della prossima settimana – dal 17 al 21 – potrete anche partecipare gratuitamente al sorteggio di mille premi aggiuntivi da 10mila euro l’uno purché scegliate (compilando la schedina) di giocare all’aggiuntivo mini concorso SuperStar! Detto questo, non corriamo troppo e rimaniamo concentrati sull’estrazione in corso passando subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto, ovviamente accompagnati dai nostri auguri di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 196 del 10/12/2024

Combinazione Vincente

71 – 68 – 81 – 5 – 54 – 69

Numero Jolly

30

SUPERSTAR

56

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Manca sempre meno all’arrivo del Natale e in questa seconda settimana di dicembre – che si è tecnicamente aperta ieri, dopo la classica celebrazione dell’Immacolata di domenica 8 – tornano a regalarci i loro sempre ricchissimi premi e jackpot milionari i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: un’occasione che potrebbe facilmente (ma ovviamente con una elevata dose di fortuna) svoltare le vostre feste, aiutandovi ad acquistare quei regali che potreste aver accantonato a causa dell’elevato prezzo; ma anche per concedervi un paio di giorni di stacco e riposo durante le ferie lavorative!

Visto che non abbiamo ancora i dati sugli ultimi premi vinti lo scorso sabato, sperando di fare una cosa gradita e – soprattutto – utile per le vostre scommesse vi lasciamo un paio di consigli sui numeri più o meno fortunati del sempre partecipatissimo Lotto: per esempio, il trio che ha collezionato più ritardi nel corso degli ultimi mesi è composto dal 31-Genova, la 74-Napoli e dall’8-Cagliari che hanno complessivamente raccolto più di 100 assenze l’uno; mentre i tre più fortunati sono da una 20ina di concorsi a questa parte il 39-Venezia, il 15-Torino e il 38-Nazionale.

Estrazione 10eLotto n° 197 del 10/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 197 del 10/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

VIA ALLA NUOVA SETTIMANA DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT MILIONARIO?

Dall’altra parte – invece – nel gioco con il jackpot protagonista (ovviamente, il Superenalotto!) da tempo sono l’85, il 6 e l’86 a dominare la classifica dei numeri più estratti con il 10, il 38 e il 9 a fare da contrappasso in qualità di numeri con più ritardi; ma in questo caso possiamo anche dirvi che tra i premi più alti dello scorso sabato è mancato ancora una volta il jackpot – che infatti oggi vale la bellezza di 42,6 milioni di euro -, con bottini che ammontavano (nei migliore dei casi tra i 658mila premi assegnati) a 37mila, 32mila e 2mila 800 euro per le combinazioni da 4 Stella, 5 e 3 Stella.

A PARIGI RIAPRE NOTRE DAME: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che il tempo stringe, ci prepariamo a salutarvi (dandovi ovviamente appuntamento alle 20 in punto per scoprire tutti assieme i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!) lasciandovi nelle sagge mani della Smorfia Napoletana che oggi ha deciso di potarvi in un breve viaggio a Parigi: lo scorso fine settimana – infatti – la capitale francese è stata teatro dell’attesa riapertura (63) della cattedrale (68, oppure anche l’84 associato alla chiesa) di Notre Dame con l’arcivescovo (11) parigino che – accompagnato da 40 leader mondiali – ha bussato (66) tre volte al portone con la sua croce (30) per dare il via ad un coro (21) che ha inaugurato (81) la nuova stagione dell’istituzione ecclesiastica più famosa di Parigi!