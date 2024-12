LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO TORNANO ED ECCO LE STATISTICHE

In attesa dei fuochi d’artificio natalizi, arrivano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto a sparare i primi colpi di queste festività con i loro numeri vincenti. Per ora ci sono quelli delle statistiche a tracciare la strada, in attesa che la macchina organizzativa dia spazio a tutte le combinazioni fortunate. Soffermiamoci allora sui ritardatari, in virtù del concorso di ieri sera: al primo posto per il Lotto c’è 31 su Genova, che ha accumulato finora 163 assenze. Ben più distaccato il 74 su Napoli, che invece non si fa vedere da 114 appuntamenti con la fortuna.

Alle sue spalle c’è l’8 su Cagliari che non è poi così distante, in virtù dei suoi 107 ritardi. La situazione è movimentata anche al di fuori del podio: al quarto posto, infatti, troviamo 66 su Nazionale che è arrivato a quota 103 assenze, mentre l’11 su Bari si appresta a diventare centenario, con 91 assenze finora accumulate. Per quanto riguarda il Superenalotto, la sestina di ritardatari comprende questi numeri: 30 – 10 – 38 – 9 – 12 e 76.

Superenalotto n. 195 del 7/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 196 del 7/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 196 del 7/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LE ULTIME QUOTE E IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Nell’estrazione di ieri l’assalto al Jackpot è andato a vuoto, perché nessuno ha centrato la sestina fortunata, di conseguenza il montepremi è di 41,7 milioni di euro. Ecco il bottino più ambito, quello a cui aspirano tutti coloro che decidono di partecipare al concorso di oggi. Intanto, affidiamoci alle ultime quote, quelle di venerdì, anche perché hanno regalato delle belle sorprese, come nel caso di chi ha centrato il “5”, vincendo 32.363,50 euro: in questo caso le schedine fortunate sono state quattro. Una in più per il “4 stella”, che ha regalato un premio più ricco: ognuno dei fortunati, infatti, ha vinto 51.446,00 euro.

Non possono certo lamentarsi anche coloro che hanno realizzato il “3 stella”, anche se parliamo di un premio minore, che ammonta a 3.639,00 euro. Può fare sicuramente comodo ai 76 possessori di altrettante giocate risultate fortunate. Ma queste sono solo alcune delle categorie di vincita con cui si costruiscono le quote di questo gioco, magari ve ne renderete conto tra poco con l’uscita dei nuovi numeri vincenti…

IL RITORNO DI KATE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che il Natale si avvicina, per l’appuntamento con la Smorfia napoletana interroghiamo la tradizione partenopea per trasformare in numeri una recente buona notizia che arriva dall’Inghilterra. Kate Middleton ha partecipato al concerto natalizio a Westminster con la sua famiglia, mostrandosi come al solito elegante, ma soprattutto in forma, vista la sua battaglia con la malattia.

Partiamo allora dal sorriso mostrato da Kate, 19 (la risata), ma ovviamente trova spazio anche il 25, il Santo Natale. Oltre a essere principessa del Galles è anche mamma di tre splendidi bambini, 52, e visto che abbiamo fatto riferimento al concerto di Natale, ecco 55, la musica, mentre 70, il palazzo, possiamo interpretarlo come quello della famiglia reale. Infine, 72, lo stupore che ha suscitato la sua comparsa, mentre la sua caparbietà nella lotta conto la malattia non stupisce affatto.