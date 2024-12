A chiudere (come d’altronde sempre) questa nuovissima giornata di estrazioni associate al Lotto ci sarà – poco dopo lo scoccare delle ore 20 in punto ed ovviamente la fine del lungo viaggio nelle 11 ruote nazionali – il sempre amatissimo Simbolotto, ovvero l’unico dei tanti giochi Sisal a regalare i suoi ricchi premi senza chiedere in cambio (quasi) nulla a voi carissimi giocatori: un’occasione – insomma – imperdibile specialmente con l’ormai imminentissimo Natale che vi porterà a spendere qualche solidino in più rispetto agli altri mesi tra regali, pranzi, cenoni e quant’altro; tutto reso ben più semplice ed economicamente accessibile proprio grazie al Simbolotto!

Dato che ve l’abbiamo anticipato, prima di entrare nel vivo della scoperta dei numeri vincenti del Simbolotto occorre fare un piccolo passetto indietro per ricordarvi (o dirvi, nel caso siate dei novizi in questi ricchi ambienti estrattivi) che in realtà per giocare dovrete spendere solamente una piccolissima cifra nel Lotto di Venezia: con un semplice e misero euro – con il quale ormai non potete neppure più prendervi un caffè al bar – e un totale di soli cinque numeri scelti avrete modo di vincere due differenti premi nel caso in cui (ovviamente) indovinate entrambe le scommesse.

COSA C’È DA SAPERE PER IL SIMBOLOTTO: TUTTI I POSSIBILI PREMI PER IL GIOCO GRATUITO

Insomma, il Simbolotto è sì gratuito, ma solo nel caso in cui giochiate una qualsiasi combinazione nella ruota di Venezia del Lotto, ma la notizia certamente più interessante è che – pur essendo 1 euro il minimo di scommessa concessa – nel caso in cui aumentiate quella cifra fino al massimo di 200 euro crescerà anche l’eventuale premio che potreste portarvi a casa: i minimi (nel caso di una scommessa da un euro) sono fissati a 1, 5, 50 o – addirittura – 10mila euro.

D’altra parte, se quell’euro fossero due, le cifre che vi abbiamo appena riportato verrebbero letteralmente raddoppiate, fino ad un massimo fissato – con i 200 euro citati poche righe fa – a rispettivamente 200, 1000, 10mila e l’incredibile somma di 2 milioni di euro: solo recentemente con una scommessa da 10 euro un fortunatissimo giocatore di Cassano d’Adda si è portato a casa la bellezza di 100mila euro!

