Con l’imminente chiusura di questa settimana che ci ha portato definitivamente nel pieno dell’anno nuovo in questo venerdì 10 gennaio 2025 non possiamo che soffermarci ancora una volta sui concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che proprio questa sera – sempre e comunque a partire dalle ore 20 in punto e per una manciata di minuti successivi – sceglieranno la loro nuovissima combriccola di numeri vincenti che potrebbero portare nelle tasche di qualcuno tra voi carissimi ed affezionati lettori uno dei loro sempre ricchissimi premi o – addirittura – il sempre ambitissimo jackpot milionario!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 10 gennaio 2025: numeri vincenti e simboli

Sappiamo che la voglia di scoprire i numeri è tantissima, ma purtroppo anche l’attesa che ci separa dalle estrazioni è altrettanta, ma voi restate con noi per scoprire alcune curiosità sui tre giochi e – soprattutto – i premi più alti vinti nei concorsi di ieri, giovedì 9 gennaio 2024: partendo proprio da qui il bottino in assoluto più alto di ieri è stato assegnato dal Lotto a Roma e valeva l’ottima cifra di 64mila euro, quasi raggiunti da quell’altrettanto alta vincita da 50mila che si è registrata nel tarantino con il 10eLotto; mentre al terzo posto troviamo un altro bottino da esattamente 30mila euro vinto a Verbania sempre nello stesso gioco che già occupa la seconda posizione della nostra mini classifica.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 9 Gennaio 2025

—

Superenalotto n. 6 del 10/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 6 del 10/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 6 del 10/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

DAI PREMI DI IERI AL JACKPOT DI OGGI: CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Non sono mancati – naturalmente – neppure i ricchi premi nel Superenalotto, ma prima di scoprire la sua personalissima classifica vale la pena partire dal sottolineare che ieri (come da diversi mesi a questa parte) è rimasto intatto il milionario jackpot che nella sua lunga – e potenzialmente eterna – corsa ha raggiunto oggi il valore di ben 56,8 milioni di euro: d’altra parte, hanno certamente esultato quegli oltre 586mila vincitori tra i quali uno particolarmente fortunato che è riuscito ad indovinare 5 numeri della sestina di ieri aggiudicandosi addirittura 177mila euro; ma avranno gioito anche quei cinque che con i punti ‘4 Stella’ se ne sono portati a casa pochi meno di 46mila, il tutto con un podio completato da una terza (affollatissima) posizione che ha visto 149 giocatori vincere 3mila 420 euro l’uno!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 9 Gennaio 2025

LA NUOVA COMBINAZIONE DI NUMERI FORTUNATI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: VIAGGIO NEI GHIACCI DELL’ANTARTIDE

Parola – infine – alla Smorfia Napoletana che rappresenta un po’ il nostro ultimo passaggio (sempre obbligato!) in vista dei concorsi serali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto consegnandoci una sequenza di numeri tratti da una recentissima notizia che potrebbero finire al centro delle vostre schedine: oggi la notizia ci porta in Antartide (e abbiamo già il punto numero: 61) per la recente missione (27) di esploratori (6) che sono riusciti a raggiungere il ghiacciaio (7, oppure anche 4 per la parola ‘ghiaccio’) più antico (23) della terra dal quale hanno prelevato (24) alcuni campioni (18) che nascondono informazioni preziosissime sulla storia (78) climatica (10) del nostro pianeta.