Confermando per l’ormai sesta volta dell’anno il suo appuntamento odierno, in serata il Simbolotto tornerà a donarci i suoi sempre simpaticissimi simboli vincenti pregni di ricchi premi che potreste aggiudicarvi (e questo è certamente uno degli aspetti più importanti) in modo del tutto gratuito e senza dover fare neppure lo sforzo di scegliere il vostro pool di simbolotti preferiti per partecipare all’estrazione: come vi ricordiamo sempre, l’attesa per scoprire i simboli odierni del Simbolotto si chiuderà a pochi minuti di distanza dalle 20 quando dovremo porre innanzitutto l’attenzione sui numeri protagonisti delle 11 ruote del Lotto per poi fare tappa in quest’altro concorso e nei suoi tanti premi in palio in attesa solamente di qualcuno che riesca a portarseli a casa!

GLI ULTIMI PREMI VINTI NEL SIMBOLOTTO E TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE AL CONCORSO

Anche se l’attesa da qui alle 20 per il Simbolotto è ancora lunga, a tenervi un attimo compagnia ci pensiamo noi de ilSussidiario.net (che ovviamente vi accompagneremo anche alla scoperta dei simboli che la Dea Bendata sorteggerà per noi) dicendovi fin da subito che fino ad ora il 2025 ha già riservato – in soli 5 concorsi – ben due premi decisamente interessanti: il primo (e per ora più alto) risale ad appena 3 giorni dall’inizio dell’anno ed è stato assegnato in quei di Spongano con un valore di ben 30mila euro e una scommessa iniziale di tre; mentre il secondo è di un paio di giorni fa (esattamente il 7 gennaio) e valeva la comunque ottima cifra di 15mila euro!

Complessivamente, se voleste misurarvi con il Simbolotto vi ricordiamo anche che la ruota del Lotto su cui dovrete puntare tutta la vostra attenzione sarà quella di Bari che resterà tale fino alla fine del mese; mentre se foste degli assoluti novizi aggiungiamo anche che l’unica cosa da fare sarà scommettere su quella ruota tra 2 e 10 numeri per voi fortunati, selezionando poi la casellina di questo concorso e pagando (senza maggiorazioni!) la commessa: potrete anche puntare un solo euro, mentre al massimo potrete spenderne 200!