È finalmente giovedì e come di consueto anche in questo 9 gennaio 2025 possiamo tornare a dedicare tutta la nostra attenzione serale ai concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella speranza che con uno dei loro ricchissimi – addirittura milionari se guardiamo all’ambitissimo jackpot al quale torneremo nelle prossime righe – premi si possa iniziare questo nuovo anno con il piede (a dir poco!) giusto sistemando alcuni di quegli oberanti conti aperti da troppo tempo: le speranze – insomma – sono tante, ma per sapere come andrà dovremo attendere (ovviamente) fino alle ore 20 che ci consegneranno una dopo l’altra tutte le varie combinazioni fortunate di oggi!

Visto che di premi e speranze si parla, la nostra mente non può che tornare indietro nel tempo di poco meno di 48 ore per recuperare gli esiti degli ultimi concorsi (i primi di questa settimana) che si sono tenuti esattamente alle 20 di martedì 7 gennaio 2025: nel Lotto il più fortunato tra i vincitori si è portato a casa poco più di 18mila euro, seguito da un altro fortunato che si è fermato sulla soglia dei 14mila ma contribuendo – assieme al primo – al totale di oltre 32mila euro vinti nella sola Emilia-Romagna; mentre a consegnare il bottino in assoluto più alto della giornata ci ha pensato – come spesso accade – il 10eLotto con un singolo vincitore che si è portato a casa ben 100mila ricchissimi euro tondi con un ottimo ‘9 Doppio Oro’!

—

Superenalotto n. 5 del 9/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 5 del 9/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 5 del 9/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

DOPO UN SUPERENALOTTO LEGGERMENTE ‘SFORTUNATO’, OGGI IL JACKPOT È CRESCIUTO ANCORA: QUANTO VALE?

Dal conto suo – e diremmo anche purtroppo – il Superenalotto sembra essere ancora bloccato in quella china sfortunata nella quale si è incagliato dall’inizio dell’anno, tanto che lo scorso martedì la stragrande maggioranza di quei 4,2 milioni vinti complessivamente erano premi da 5 o 10 euro (corrispondenti ai punti da 2, da 3, da ‘0 Stella’ o da ‘1 Stella’), mentre solamente 14 giocatori hanno superato i 10mila euro con bottini che oscillavano tra i 14mila – vinti da 4 giocatori del Superenalotto con la combinazione ‘4 Stella’ – e i 17mila – qui 10 vincitori con i punti da 5 -; ma la (per certi versi) buona notizia è che il jackpot milionario nel frattempo è continuato a crescere toccando oggi l’incredibile soglia dei 56,1 milioni di euro!

I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI ALLA MILIONARIA LOTTERIA ITALIA 2025

Dato che il tempo che ci separa dal concorso stringe sempre di più, possiamo entrare ufficialmente nel vivo della nostra sempre classica parentesina dedicata alla Smorfia Napoletana che ha già preparato la sua (speriamo fortunata!) combinazione che voi potrete liberamente usare come spunto per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: visto che solamente un paio di giorni fa si è tenuta la Lotteria Italia a questa dedichiamo l’appuntamento smorfiesco, partendo subito con la coppia 70-1 (appunto, ‘lotteria’-‘Italia’) ed aggiungendo anche il 29 di ‘biglietto’, il 78 di ‘vincitore’ e l’88 di ‘estrazione’; ma al computo aggiungiamo anche la matrice del biglietto da 5 milioni di euro che era 173756 con sei differenti cifre che potrete usare come vorrete (1-7-3-5-6, oppure anche 17-37-56 o 1-73-7-56 e così via!).