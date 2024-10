Ci avviciniamo al secondo fine settimana di ottobre e poco prima di accogliere un nuovo venerdì che aprirà definitivamente le porte al riposo dopo 5 giorni di sfiancante lavoro, in questo giovedì 10 ottobre 2024 tornano ad allietarci il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che metteranno ancora una volta in palio i loro ricchissimi premi e jackpot per tutti i giocatori – e speriamo che qualcuno si nasconda anche tra voi carissimi lettori che ci seguite fedelmente – che saranno abbastanza fortunati da riuscire a centrare almeno una minima parte delle tante combinazioni che verranno sorteggiate in serata!

L’appuntamento con i concorsi non si terrà prima delle 20, e dato che abbiamo un po’ di tempo da ingannare assieme – mentre stiamo qui con le dita incorniciate a fare il tifo per voi – ci teniamo a farvi presente che martedì 8 tra i due giorni privi di jackpot sono stati assegnati in totale quasi 33 milioni di euro: spiccano tra tutti i 100mila vinti grazie ad un ottimo ‘8 Doppio Oro’ indovinato nel milanese nel 10eLotto, ma anche quei quasi 50mila (esattamente 48.225) vinti da un giocatore biellese e un altro astigiano, ovviamente in Piemonte!

Superenalotto n. 161 del 10/10/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 162 del 10/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 162 del 10/10/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

QUANTO SI VINCE OGGI NEL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT VICINO AI MASSIMI STORICI

Ricco anche il bottino di martedì del Superenalotto che pur non avendo assegnato il suo jackpot (ma ci arriviamo subito!) ha visto uscire ben 2 premi dall’ottimo valore di poco più di 88mila euro l’uno: per portarli a casa i due giocatori hanno indovinato 5 dei sei numeri estratti – senza opzioni extra di nessun tipo -, e mentre quei 663 che ne hanno indovinati 4 ne han vinti 270, gli altri 3 che hanno aggiunto (e centrato) anche il numerino Stella se ne sono aggiudicati 27mila; ma dato che nessuno si è portato a casa il jackpot, sappiate che oggi ad attendervi ci saranno la bellezza di 86,8 milioni di euro che tra pochi giorni entreranno di diritto nella top 10 storica superenalottifera!

TRA I PREMI NOBEL, I CONSIGLI DELLA SMORFIA NAPOLETANA IN VISTA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Palla – infine – alla Smorfia Napoletana che ha (come sempre) in serbo per noi e voi carissimi giocatori alcuni ottimi consigli sui numeri che potreste usare per 10eLotto e Superenalotto, collegati – almeno nel nostro caso – direttamente all’attualità: fa notizia in questo periodo (infatti) l’assegnazione dei prestigiosi premi Nobel, conferiti a quelle che possono essere considerate tranquillamente le meni più brillanti dell’era moderna, titolari di scoperte, invenzioni o iniziative che – in qualche modo – cambieranno il mondo.

I numeri smorfieschi potenzialmente disponibili con una notizia così ampia sono tantissimi, ma tra tutti spicca sicuramente il 74 che è – da vocabolario partenopeo – associato al premio, seguito dalla sestina 1-25-26-33-71-85 che si ricollega alle cinque ‘materie’ oggetto della premiazione (rispettivamente: chimica, letteratura, economia, fisica, pace e medicina); ma potreste anche rivolgervi al 27 della scoperta, oppure al 70 cerimoniale ed avrete così ottenuto ben 9 numeri pronti a diventare vincenti!