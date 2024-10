Continua il lungo (e sempre ricco) viaggio del Simbolotto nel nostro bel paese che in questo mese di ottobre – certamente lo saprete già, specialmente nel caso in cui siate giocatori ‘assidui’ – è approdato in quel di Roma, seguendo in ogni suo passo l’estrazione del Lotto associata proprio alla ruota della Capitale: i premi e le regole – come sempre – non cambiano, ma prima di arrivarci è importante che vi ricordiate che la finestra di gioco si chiuderà esattamente (non un minuto prima, non uno dopo) alle 19:30 e tutte le schedine del Simbolotto giocate dopo quell’orario saranno valide solamente per l’estrazione di domani.

Dilungandoci ancora un attimo su quest’ultimo aspetto che vi abbiamo citato – poi arriveremo veramente a regole e premio -, nel caso non ne foste al corrente, sappiate che in totale i concorsi del Simbolotto (e di conseguenza anche del Lotto e di tutti gli altri suoi colleghi) che vi attendono ancora in questa settimana che volge sempre più al suo termine sono due: il primo è quello di domani che vi abbiamo appena citato, mentre l’ultimo si terrà sabato; per poi riaprirsi con l’arrivo della prossima settimana, sempre cadenzati ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato!

OGGI UN NUOVO CONCORSO DEL SIMBOLOTTO: COME GIOCARE, PREMI IN PALIO E QUANTO COSTA

Insomma, immaginando che abbiate ancora un attimo di tempo per correre in ricevitoria (o anche, più comodamente, online) a giocare al vostra schedina del Simbolotto, vi ricordiamo che all’addetto del baco dovrete chiedere di giocare innanzitutto al Lotto: scegliendo la ruota dovrete necessariamente indicare quella di Roma – e volendo anche altre, purché questa sia inclusa – e piazzare una normalissima scommessa lottifera con 5 numeri a scelta e una puntata variabile tra 1 e 200 euro; ottenendo così automaticamente e – soprattutto – gratuitamente la vostra cinquina di simboli pronti per il concorso serale!

Avrete (dunque) notato che il Simbolotto è un concorso del tutto gratuito e la cosa che rende ancor più interessante questo punto è che i premi – al contrario – sono assolutamente veri: tendenzialmente si tratta di quattro bottini da 10mila, 50, 5 e 1 euro (ovviamente in base a quanti simboli avrete centrato, da 5 a 2), ma in realtà dipenderanno dalla puntata che avete fatto nel Lotto, raddoppiando ad ogni euro in più scommesso!