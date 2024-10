SI RIPARTE CON LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Occhi puntati su Lotto, 10eLotto e Superenalotto visto che non manca molto all’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 8 ottobre 2024. La macchina organizzativa è in moto, nel frattempo i giocatori possono stuzzicare il loro “appetito” per quanto riguarda le vincite soffermandosi su quanto accaduto con il concorso Sisal di sabato. A far festa la Campania, visto che c’è stata la seconda vincita più alta dell’anno: stati vinti 622.500 euro a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) con una quaterna e tre terni. Ma sono stati vinti anche 20mila euro a Sarno (Salerno), 19.500 euro a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e 14.500 euro a Fisciano (Salerno).

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 8 ottobre 2024: numeri vincenti e simboli

Aria di festa anche in Puglia, dove è stato realizzato un colpo da oltre 62mila euro a San Marco in Lamis (Foggia) con una quaterna e tre terni, ma sono stati vinti anche 23mila euro circa a Leporano (Taranto). Premi importanti anche in Veneto, con 21mila euro andati a San Donà di Piave (Venezia), quasi 20mila sono stati vinti ad Adria (Rovigo). Agipronews segnala una vincita da oltre 40mila euro a Cassine (Alessandria).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 5 Ottobre 2024

Dalle quote del Lotto a quelle del 10eLotto, con cui spostarci in Lombardia, dove venerdì sono stati vinti 100mila euro a Casteggio (Pavia) e 75mila euro a Cortenova (Lecco). Si arriva in Piemonte, più precisamente a Torino, dove sono state realizzate due vincite di 50mila euro e 5mila euro. Ma Agipronews segnala anche i 30mila euro che sono stati vinti sabato a Lecce, ma 20mila euro sono andati a San Donà di Piave (Venezia) e a Reggio Calabria.

—

Superenalotto n. 160 del 08/10/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 161 del 08/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del lotto di Bari):

Extra:

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 5 Ottobre 2024

—

Estrazioni del Lotto n° 161 del 08/10/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

—

IL JACKPOT E GLI ULTIMI PREMI DEL SUPERENALOTTO

L’occasione per dare l’assalto al Jackpot del Superenalotto arriva oggi con la nuova estrazione dei numeri vincenti che possono valere una gran bella vincita. Infatti, il montepremi è arrivato a 86 milioni di euro, visto che nell’ultimo appuntamento settimanale con la fortuna, quello di sabato scorso, nessuno è riuscito a centrare il 6. Ma comunque non sono mancate delle vincite importanti, come si evince dalle quote.

Infatti, sono stati vinti 33.266,11 euro, finiti a coloro che hanno realizzato il 5: parliamo di sei schedine risultate fortunate. Due in più di quelle della categoria 4 stella, con cui sono stati vinti 41.013,00 euro, il premio più alto del sabato sera, attribuito a quattro giocate. Non è andata male a coloro che sono riusciti ad accedere al 3 stella da 3.190,00 euro: in questo caso le schedine con cui è possibile riscuotere tale vincita sono cento. Ma ci sono altre categorie e premi minori…

L’URAGANO MILTON E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per il nostro immancabile appuntamento con la Smorfia napoletana, grazie a cui possiamo pescare dei nomi senza affidarci a sogni e interpretazioni oniriche, voliamo negli Stati Uniti, dove l’uragano Milton sta seminando il panico. Si parla, infatti, di una potenziale minaccia catastrofica. Dunque, la tradizione partenopea annovera l’83, che è associato al maltempo, ma non può mancare purtroppo il 90, la paura, del resto non sono mancate le vittime nelle ultime settimane, dunque la Smorfia propone il 47 per il morto.

La situazione in Florida è complicata, tra pianti, 65, e lamentele, 60, per un’emergenza che sta mettendo in ginocchio tantissime persone. In alternativa, potete optare anche per il palazzo, 70, visto che tante case sono state evacuate, e 73, ospedale, perché tante strutture ospedaliere sono state allertate.