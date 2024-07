Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 12 luglio 2024: numeri vincenti e Jackpot

COSA ASPETTARSI DALL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Finalmente è arrivato oggi – ovviamente venerdì 12 luglio 2024 – il momento di dire addio ai problemi e alle preoccupazioni lavorative per accogliere a braccia aperte il fine settimana di caldo estivo e (venendo allo scopo di questo articolo!) un qualche ricco premio tra il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto: il trio attesissimo di concorsi che ogni settimana distribuisce a tutti voi carissimi lettori e giocatori miliardi e miliardi di euro di ricchissimi premi! L’ora della fortuna è – come sempre – fissata alle ore 20 quando i tre concorsi diventeranno protagonisti della serata Sisal nominando i loro numeri vincenti e incoronando i loro migliaia di vincitori: occhi puntati sul jackpot del Superenalotto, che continua a crescere sempre di più; ma senza dimenticare i sempre simpatici (e ricchi!) Lotto e 10eLotto.

Soffermandoci un attimo su Lotto e 10eLotto – e poi ovviamente arriveremo anche al jackpot milionario di oggi – per ora non sappiamo ancora anticiparvi a quanto sono ammontanti i premi assegnati dalla Dea Bendata nel corso di ieri, giovedì 11 luglio; ma possiamo dirvi che finalmente nel Lotto è caduto il record di assenze dell’8 sulla ruota di Venezia che proprio ieri ha lasciato il suo posto di leader al 7 su Firenze, ancora una volta seguito dall’immancabile 6 su Bari e (anche questo è una novità) dal 75 sulla ruota napoletana.

—

Superenalotto n. 110 del 12/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 111 del 12/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

—

Estrazione del Lotto n° 111 del 12/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

IL SUPERENALOTTO TORNA CON IL SUO SEMPRE RICCO JACKPOT: QUANTO C’È IN PALIO OGGI

Dall’altra parte rispetto al Lotto, del Superenalotto abbiamo già anche tutti i dati sulle più importanti vincite di ieri e possiamo dirvi subito che finalmente la fortuna è tornata a colpire dopo un martedì in cui i premi erano stati veramente pochi e – soprattutto – bassi dal punto di vista economico. Ieri – infatti – sono stati ben 3 i fortunati che hanno vinto più di 50mila euro (esattamente 56.069,57), felicemente accompagnati da altri 3 vincitori che si sono fermati poco più indietro a quota 44.092; mentre a livello generale i vincitori sono stati in totale 558mila! I più attenti l’avranno già capito e notato, ma a tutti gli altri precisiamo che visto che ieri nessuno ha toccato il jackpot del Superenalotto oggi vi contenderete la bellezza di 47,3 milioni di euro.

TANTI AUGURI FIAT: I NUMERI DELLA SMORFIA PER IL LOTTO O PER IL SUPERENALOTTO

Dopo Lotto e Superenalotto, prima di lasciarci (e se siete degli assidui lettori lo saprete bene) non possiamo non rinnovare il nostro appuntamento con la Smorfia Napoletana che potrebbe guidarvi verso i numeri più fortunati da giocare – come vorrebbe la tradizione – nel Lotto, ma anche nel Superenalotto e nel 10eLotto: la scelta è ovviamente la vostra! Oggi i numeri che vi proponiamo sono ben 8 e partono dalla notizia (di ieri) del ‘compleanno’ della nostrana Fiat: un tempo una vera e propria eccellenza del Made in Italy, nonché la prima fabbrica automobilistica creata apposta per il popolo italiano.

Il primo numero – che ci ricollega direttamente alla produzione Fiat – non può che essere il 18, ovvero la macchina, che si accompagna bene anche al 34 (l’azienda) o – per i più puntigliosi – al 12 che indica la fabbrica. Non mancano poi neppure il popolo (il 30), il compleanno (15; ma anche qui possiamo indicare ai puntigliosi anche il 21 che è l’anniversario), l’Italia (ovviamente associata all’1) e – infine – il 19 che è collegato al cioccolato e ci aiuta a simboleggiare la città di Torino: patria storica della Fiat.











