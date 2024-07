SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 12 Luglio 2024

Finalmente anche oggi – ovviamente venerdì 12 luglio 2024 – è arrivato il momento di scoprire tutti e 5 i simboli vincenti del Simbolotto che sono già stati estratti e si preparano a rendere felice (e speriamo ricco!) qualcuno tra voi tantissimi giocatori! La buona notizia è che il montepremi in palio non ha limiti e chiunque tra voi riuscirà ad indovinare almeno un paio tra i simbolini – ma senza nessuna importanza all’ordine di estrazione e giocata – vincerà in ogni caso il premio che gli spetta.

Invece, a chi (purtroppo) a breve sarà costretto a scendere a patti con l’ennesima serata senza premi, ricordiamo anche che non tutto è perduto perché domani – sabato 13 – si terrà l’ultimissima delle estrazioni settimanali, almeno fino al prossimo martedì quando i 10mila euro torneranno protagonisti in tutto il nostro bel paese! Vi abbiamo detto tutto ed ora non ci resta che entrare nel vivo del concorso, annunciandovi immediatamente tutti i simboli e i rispettivi numeri vincenti del Simbolotto odierno, che sono: la Risata (19), la Testa (34), l’Amo (23), la Gatta (3), la Pizza (24).

Rieccoci vicini alla chiusura della seconda settimana di luglio che tra il caldo al Sud e la pioggia dirompente al Nord rende sempre più confusa questa particolare estate; ma nel frattempo un certezza in tutti i venerdì c’è e porta il nome del Simbolotto: l’attesissimo concorso grazie al quale tutti voi carissimi lettori potrete provare a vincere la bellezza di 10mila euro o uno degli altri fantastici premi in palio! Come appuntamento sull’agenda della Dea Bendata sono segnate – da tradizione ormai consolidata – le ore 20, quando nelle sale estrattive Sisal si terranno tutte e 11 le estrazione del Lotto, seguite dal simpatico Simbolotto che con i suoi colorati simbolini chiuderà la parentesi lottifera di oggi.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 11 Luglio 2024

Nel frattempo che attendiamo l’estrazione, ci teniamo anche a ricordarvi quanto valgono i tanti premi che vi abbiamo citato poche righe fa e – soprattutto – cosa dovrete fare per portarveli a casa: il punto di partenza (ovviamente!) sono i 10mila euro che spettano solamente a chi riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli; mentre dall’altra parte della classifica il minimo del Simbolotto è fissato a due simboli dal valore di 1 euro, poi 3 che ne varranno 5 ed – infine – con quattro tra i simboli vincenti ve ne spetteranno ben 50!

TUTTE LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COME GIOCARE E QUANTO COSTA

Ma come si fa a giocare al Simbolotto? Se siete dei giocatori assidui sicuramente lo saprete già; ma sappiamo anche che tra voi cari lettori si nasconderà sicuramente qualcuno che oggi per la prima volta si affaccerà a questo gioco e proprio a voi diciamo che la primissima cosa che dovrete tenere a mente è che per partecipare al concorso dovrete – innanzitutto – giocare una qualsiasi cifra nel Lotto. L’unico vincolo è che ai fini del Simbolotto saranno valide solamente le giocate sulla ruota che questo mese – ovviamente luglio – è in promozione: la potete riconoscere grazie all’intuitiva ‘S’ vicino al nome della città, o il alterative tenete a mente che per ora si tratta di quella Nazionale!

L’ultima cosa che vogliamo ricordare a voi giocatori novizi è il costo di una scommessa che – a differenza di quanto sicuramente starete pensando – è veramente irrisorio: non parliamo di 2 euro e neppure di uno, perché la realtà è che il Simbolotto è completamente gratuito; escludendo ovviamente il costo della scommessa nel Lotto, che comunque vi farà partecipare anche all’altro gioco!











