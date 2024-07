Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 11 luglio 2024: numeri vincenti e Jackpot

COSA CI RISERVA STASERA L’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Superata la prima metà della settimana, con l’arrivo di giovedì – ed ovviamente parliamo di oggi, 11 luglio 2024 – tornano a farci compagnia anche le estrazioni Sisal: oggi l’appuntamento è fissato (sicuramente lo saprete!) con il Lotto, sempre accompagnato dal 10eLotto e dall’immancabile Superenalotto, con il suo jackpot che da sempre è tra i premi più ambiti dai tanti (tantissimi!) giocatori italiani! Come sempre per conoscere i numeri vincenti dovremo attendere almeno fino alle ore 20, ma la buona notizia è che ormai mancano solamente più poche ore e la sorte potrebbe tornare a colpire; appena il tempo di giocare le ultimissime schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con la chiusura dei concorsi che è fissata (anche qui: come sempre) per le ore 19:30!

Per entrare subito nel vivo dei tre apprezzatissimi giochi, ci sembra il caso di dare la parola ai premi più alti che sono stati vinti da voi carissimi giocatori nell’ultimo concorso di Lotto e Superenalotto: un modo per sapere quanto c’è (potenzialmente) in palio e anche per sognare un po’, immaginandosi tra i più ricchi vincitori! La giornata di martedì è stata particolarmente ricca soprattutto per il Lotto dove la Dea Bendata ha deciso di assegnare uno dei premi in assoluto più alti del 2024: ben 216.600 euro con una singola schedina giocata nel cosentino; accompagnata da altri 64mila euro vinti a Napoli e da tre bottini da più di 30mila euro totali nella Capitale. Un pochino (si fa per dire!) meno fortunato il 10eLotto, che ha assegnato ‘solamente’ un premio da 100mila euro in Umbria e tanti altri premi minori in giro per il Bel Paese per un totale di oltre 26 milioni!

—

Superenalotto n. 109 del 11/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 110 del 11/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

—

Estrazione del Lotto n° 110 del 11/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

IL SUPERENALOTTO APRE LE PORTE AL LOTTO: OGGI IL JACKPOT VALE 46,7 MILIONI DI EURO

Lasciando da parte un attimo il Lotto e il 10eLotto, a differenza di quanto spesso accade nella giornata di martedì ad essere stato ‘meno’ fortunato tra i tre giochi amici è stato proprio il Superenalotto che – innanzitutto – non ha visto uscire il suo ricco jackpot e – secondariamente – ha registrato premi per appena 3,7 milioni di euro: il più alto (tecnicamente 3) è stato vinto nella versione SuperStar e valeva poco più di 44mila euro; mentre nel gioco classico nessuno è riuscito ad indovinare più di 4 numeri, con questi che valevano 445 euro. Ma se è vero che la ruota gira, allora possiamo immaginare (o forse sperare) che questa sera il Superenalotto donerà non poche emozioni, e – a proposito – vi diciamo anche che oggi il jackpot vale la bellezza di 46,7 milioni di euro!

IL VIAGGIO ATTORNO AL MONDO DELLA VESPUCCI: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro spazio dedicato al Lotto, al 10eLotto e al Superenalotto sta per finire, ma mentre ci prepariamo con i foglietti di carta per segnare (e ovviamente riportare qui per tutti voi carissimi lettori) tutti i numeri fortunati di questa sera, lasciamo anche la parola alla sempre immancabile Smorfia Napoletana! Oggi la notizia che abbiamo scelto è quella del lungo tour mondiale della splendida nave Amerigo Verpucci, che solo un paio di giorni fa ha lasciato Los Angeles alla volta di Tokyo.

I numeri che la Smorfia ci proporrebbe (o, almeno, quelli che abbiamo trovato e selezionato noi sfogliando il ‘dizionario’) sono ben sette: i primi due non possono che essere 49 e 1, che simboleggiano il mare e la nave; mentre anche la coppia 10-64 forma un buon incrocio tra viaggio e navigare. Non mancano – infine – neppure l’84, l’89 e il 77 che (in ordine) significano ‘mondo’, ‘America’ ed ‘esploratore’, dedicato al nostro famosissimo Vespucci.











