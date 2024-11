DAL SUPERENALOTTO A LOTTO E 10ELOTTO: I NUMERI E LE COMBINAZIONI ODIERNE

Come abbiamo anticipato poche righe fa ai lettori tra voi che hanno partecipato anche al concorso del Superenalotto, l’attenzione della Dea Bendata in questo momento è interamente concentrata attorno al Lotto e al 10eLotto che hanno in serbo per tutti voi lettori una lunghissima serie di combinazioni e numeri vincenti che per i più fortunati tra voi si tradurranno in ricchissimi premi; auspicabilmente – ma purtroppo, raramente – milionari!

Se aveste vinto vi ricordiamo che nella maggior parte dei casi potrete incassare il bottino semplicemente andando nella ricevitoria Sisal in cui avete giocato, mentre se cercaste anche la combinazione del Simbolotto sappiate che le abbiamo dedicato un articolo a parte che trovate linkato sotto queste parole; ma ora è decisamente arrivato il momento di passare ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto, lasciandovi con un sentitissimo augurio di buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n° 181 del 12/11/2024

05 – 08 – 09 – 24 – 25 – 26 – 28 – 34 – 41 – 43 – 45 – 46 – 49 – 59 – 66 – 72 – 77 – 79 – 80 – 87

NUMERO ORO: 66

DOPPIO ORO: 66 – 59

EXTRA: 01 – 06 – 10 – 12 – 13 – 40 – 47 – 53 – 63 – 67 – 68 – 70 – 82 – 88 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 181 del 12/11/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 66 59 34 63 60 CAGLIARI 41 79 87 82 90 FIRENZE 25 43 01 40 47 GENOVA 80 66 13 87 73 MILANO 77 45 12 10 47 NAPOLI 49 72 70 88 29 PALERMO 41 24 88 47 57 ROMA 28 26 67 89 17 TORINO 08 46 68 53 49 VENEZIA 09 05 06 45 26 NAZIONALE 52 72 36 58 74

APERTA LA CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Entriamo finalmente anche oggi – sempre martedì 12 novembre 2024 – nel vivo dei concorsi serali Sisal con le estrazioni di tutti i numeri vincenti all’interno della ricca famiglia lottifera: la prima tappa è sempre dedicata al Superenalotto che ci ha già consegnato la sua combinazione serale fortunata – e a breve la daremo anche a voi, cari lettori – associata al ricchissimo jackpot che vale 30 milioni di euro; mentre tra qualche minuto la Dea Bendata si concentrerà eclusivamente sul Lotto e sul 10eLotto ai quali spetta l’ingrato compito di chiudere la serata di estrazioni!

Senza dilungarci per evitare di sottrarvi troppo tempo all’eventuale festeggiamento per la vittoria, noi ci teniamo giusto ad augurarvi buona fortuna e a ricordarvi che il concorso superenalottifero si terrà nuovamente giovedì prossimo, con le stesse regole e (forse) un jackpot ancor più alto; ed eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Superenalotto n. 180 del 12/11/2024

13 – 81 – 29 – 32 – 39 – 28

NUMERO JOLLY

82

SUPERSTAR

36

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVANO LE ESTRAZIONI!

Si apre ufficialmente oggi – martedì 12 novembre 2024 – una nuova settimana di appuntamenti con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che da qui alla giornata di sabato ci accompagneranno in quattro imperdibili estrazioni sempre accompagnate dagli immancabili premi, bottini e jackpot, talvolta – addirittura – milionari: occhi (dunque) puntati sui vostri numeri preferiti perché con un po’ di fortuna tra i quattro concorsi che si terranno nell’arco dei prossimi cinque giorni potreste vederli uscire tra quelli scelti in serata dalla Dea Bendata, conquistando un premio da capogiro!

Se non aveste mai giocato prima d’ora e non foste al corrente di quanto potreste vincere, sappiate – giusto a titolo d’esempio, perché ovviamente molto varierà da puntate e numeri indovinati – che sabato scorso il 10eLotto ha assegnato il suo ottavo premio più alto del 2024 dal valore di addirittura 200mila euro con una singola puntata in cui sono stati indovinati 8 numeri e il cosiddetto Doppio Oro; accompagnanti da altri due bottini da 100mila euro l’uno, di poco inferiori a quei 108mila euro vinti nel Lotto e che sono stati il premio più alto di sabato.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO CONTINUANO A CRESCERE: IN PALIO OGGI 30 MILIONI DI EURO

Interessanti (ovviamente) anche i risultati del Superenalotto di sabato, che tra i 4,2 milioni assegnati in tutta Italia – con poco meno di 606mila schedine vincenti – in ben due occasioni si è avvicinato ai 100mila citati poche righe fa: due – infatti – i premi speculari da 97.796,79 euro assegnati grazie alle combinazioni da 5 su 6 numeri indovinati; seguiti da altri 3 premi da 44mila e 907 euro vinti nel concorso aggiuntivo – ma collegato – chiamato ‘SuperStar’. In tutto questo, per l’ennesima settimana consecutiva, sabato ha confermato l’assenza dalle schedine vincenti del jackpot che oggi è arrivato a valere la bellezza di 30 milioni di euro, pronti a cambiare radicalmente la vita del fortunato che riuscirà a metterci le mani sopra!

A NEW YORK INIZIA IL NATALE COI NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Prima di salutarci e darci appuntamento alle ore 20 per conoscere tutti assieme i numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ci teniamo a lasciarvi i sempre utilizzatimi consigli della Smorfia Napoletana che sondando la cronaca odierna ha scelto la notizia dell’arrivo a New York del tradizionale (e certamente imponente) albero di Natale che svetterà dal 4 dicembre fino a gennaio davanti al Rockefeller Center.

Tra i vari numeri smorfieschi veri e propri saltano immediatamente all’occhio il 25-Natale e il 2-abete (volendo anche il 40, per il generico ‘albero’), ma anche – entrando un po’ di più nel dettaglio – il 24-gigante (trattandosi, appunto, di abete da ben 22 metri, anche questo un numero utile per le vostre schedine) e la coppa 62-39 che ci rimanda alle oltre 50mila (che senza i tre zeri finali diventa un altro numero) lucine che saranno usate come decorazioni.