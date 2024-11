ALTRI RICCHI PREMI IN VISTA GRAZIE AL LOTTO E AL 10ELOTTO: LE ESTRAZIONI E I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Come ben sapete se siete assidui frequentatori degli ambienti Sisal, la serata di sabato di concorsi ed estrazioni non può dirsi completa fino a che la Dea Bendata non fa la sua comparsa anche tra il Lotto e il 10eLotto, dedicandosi innanzitutto alle 11 ruote nazionali per poi passare – dopo le rapida parentesina dedicata ai simboli del Simbolotto, questo mese collegato alla ruota di Torino – agli ultimi due sorteggi con i quali verranno scelti in totale 31 numeri diversi (considerando anche gli Oro e Doppio Oro).

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 9 Novembre 2024

Senza correre troppo nel vivo delle estrazioni, vogliamo giusto ricordarvi al volo che per un secondo – sempre necessario – controllo delle vostra schedine potreste facilmente usare il tool automatico che trovate nelle homepage dei siti dei due giochi che funziona inserendo il solo codice identificativo della schedina e la data di oggi! Ora – dal conto nostro – la palla passa subito ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, sperando che qualcuno tra voi carissimi lettori si riscopra proprio questa sera milionario!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 8 Novembre 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 180 del 9/11/2024

02 – 18 – 19 – 21 – 23 – 35 – 39 – 41 – 43 – 46 – 47 – 48 – 49 – 59 – 61 – 62 – 63 – 74 – 79 – 9

NUMERO ORO: 43

DOPPIO ORO: 43 – 90

EXTRA: 04 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 29 – 36 – 38 – 50 – 65 – 73 – 81 – 82 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 8 Novembre 2024

Estrazioni del Lotto n° 180 del 9/11/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 43 90 47 15 28 CAGLIARI 46 18 65 14 24 FIRENZE 39 41 50 88 63 GENOVA 02 74 81 16 09 MILANO 62 61 36 39 12 NAPOLI 19 49 82 29 36 PALERMO 79 59 61 62 67 ROMA 23 48 73 13 60 TORINO 63 21 46 38 78 VENEZIA 35 41 04 10 54 NAZIONALE 01 60 06 80 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ARRIVA IL SUPERENALOTTO: VIA ALLA CACCIA AL JACKPOT MILIONARIO DI OGGI

Eccoci arrivati anche oggi al cospetto dell’attesissimo appuntamento con la Dea Bendata che da qui ai prossimi minuti ci accompagnerà nella scoperta di tutti i numeri vincenti che assieme chiuderanno i concorsi odierni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: la partenza (come sempre) è riservata all’ultimo di questi tre giochi che oltre ad essere il più ricco – con il suo milionario jackpot che oggi vale 29,3 milioni di euro – è anche il più partecipato ed apprezzato dei tre!

Prima di procedere, lasciate che vi ricordiamo rapidamente che in caso di vincita potrete procedere in due modi per riscuotere il bottino: fino ai 5mila e 200 euro vi basterà andare nella ricevitoria in cui avete giocato; mentre oltre quella cifra dovete obbligatoriamente optare per uno dei tanti Punti Pagamento Premi (l’elenco è sul sito del gioco), oppure per gli Uffici Premi a Milano e Roma. Sperando che a breve questa informazione vi tornerà ultime, eccovi – nelle prossime righe – i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: buna fortuna carissimi lettori!

Ultima estrazione Superenalotto n. 179 del 09/11/2024

Combinazione Vincente

89 – 63 – 36 – 26 – 43 – 51

Numero Jolly

21

SUPERSTAR

57

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO: LE ESTRAZIONI STANNO ARRIVANDO

Un’altra settimana sta finalmente per chiudersi e in questa prima giornata del fine settimana (che per moltissimi tra voi sarà di completa e meritata pausa dal lavoro!) troviamo ancora una volta ad attenderci il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che in questo sabato 9 novembre 2024 metteranno ancora una volta in palio i loro ricchissimi premi e jackpot in tre differenti appuntamenti ai quali – ovviamente – potrete partecipare solo nel caso in cui scegliate innanzitutto altrettante combinazioni di numeri che vi piacciono, o che ritenete fortunati, inserendoli nelle apposite schedine!

Soffermandoci giusto un attimo sulla questione dei numeri (anche perché per oggi non sappiamo ancora quali sono stati i premi più alti dei concorsi di ieri), prima di barrare le caselline potrebbe farvi comodo sapere che attualmente nel Lotto c’è il 31 sulla ruota di Genova che si sta facendo attendere da ormai 147 concorsi, accompagnato dallo sfortunato 2 nel 10eLotto, conquistando entrambi il titolo di numeri più ritardatari in assoluto; seguiti – rispettivamente – dal 43-Bari, dal 74-Napoli, dal 58 e dal 47.

RITARDATARI E PREMI DEL SUPERENALOTTO: SI CHIUDE UN’ALTRA SETTIMANA CON IL JACKPOT ALLE STELLE

Similmente, lo stesso discorso sui numeri sfortunati possiamo anche farvelo (quasi ovviamente) per quanto riguarda il Superenalotto, dicendovi che a livello generale il più ritardatario in assoluto è stato a lungo (ben 127 concorsi consecutivi) il 24, recentemente spodestato dall’altrettanto sfortunato – con 106 ritardi – 30 e dal 10 che attualmente viaggia sull’ordine delle 69 assenze; al contempo – però – di questo milionario gioco possiamo anche dirvi che ieri il più fortunato tra i vincitori si è accaparrato poco più di 125mila euro di premio, con una nuova crescita del jackpot arrivato a valere ben 29,3 milioni di euro!

IL NATALE SI AVVICINA: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

E visto che per tutte queste righe vi abbiamo parlato di numeri fortunati e sfortunati, non possiamo che chiudere (come, d’altronde, sempre facciamo) con un ovvio riferimento alla Smorfia Napoletana che per le vostre schedine di 10eLotto e Superenalotto di oggi ha acceso i suoi riflettori su di un recente – e singolare – anniversario, celebrato dalla famosissima canzone “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey che presto inizierà a passare in tutte le radio e in tutti i negozi.

I numeri possibili non sono tantissimi, ma certamente possiamo trovare il 21 dell’anniversario, il 57 della canzone e il 45 del cantante (sostituibile o integrabile anche con l’81-artista, nel caso in cui lo preferiate); così come non manca neppure il 25 – abbinato al Natale protagonista della canzone -, la coppia 78-86 che ci rimanda al record di vendite segnato da questo brano ed – infine – il 30 per gli anni ‘compiuti’.