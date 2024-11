La Dea Bendata si sta preparando proprio in questo momento all’ormai imminentissimo concorso del Simbolotto che tra qualche ora ci porterà verso la scoperta dei primissimi simboli vincenti di questa nuova settimana di novembre che si apre – almeno dal punto di vista dei concorsi lottiferi – nella giornata di oggi: l’attesa (vale sempre la pena ricordarlo a scanso di equivoci) si protrarrà fino alle ore 20 e qualche minuto, lasciando innanzitutto spazio all’imprescindibile estrazione del Lotto prima di passare ai simbolini protagonisti del Simbolotto; il tutto – ma di questo ve ne abbiamo parlato in un altro articolo che trovate facilmente linkato in questa stessa pagina, quasi certamente alla destra del vostro schermo – intervallato anche con il Superenalotto e il 10eLotto!

Soffermandoci – appunto – sul Simbolotto, il punto di partenza di questo articolo in attesa dell’estrazione di questa sera non possono che essere (quasi naturalmente) le facilissime regole che dovrete tenere a mente per partecipare al concorso; sottolineando innanzitutto che – di fatto – si tratta di una sola imprescindibile regola: per giocare infatti dovrete solamente piazzare una scommessa di qualsiasi valore nel Lotto, scegliendo – però – tra le 11 disponibili la ruota di Torino. La bella notizia è che non dovrete spendere alcunché per partecipare qualche a quest’altro gioco, che tradotto significa che con un solo euro (o qualsiasi altra cifra puntiate nel Lotto) avrete la possibilità di portarvi a casa due differenti premi!

TUTTO SUL SIMBOLOTTO: QUANTO SI PUÒ VINCERE NELLE QUATTRO CATEGORIE DI PREMI

Visto che ne abbiamo appena accennato, vale la pena dedicare anche un attimo una piccola parentesi ai premi del Simbolotto, mettendo innanzitutto in chiaro che da regolamento non è prevista alcuna cifra fissa: il valore del vostro eventuale bottino – infatti ed esattamente come nel Lotto – dipenderà da quanto avrete puntato piazzando la scommessa, il tutto diviso in quattro differenti categorie di premi. Ipotizzando una scommessa da 1 euro – ovvero il valore minimo giocabile – il vostro premio potrebbe variare tra 1, 5, 50 e 10mila euro, che cresceranno raddoppiandosi per ogni euro in più che avrete scommesse; fino ad un massimo che porterà i bottini (con 200 euro giocati) a valere rispettivamente 200, 1000, 10mila e 2milioni!