Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano a farci compagnia e si preparano a regalare vincite importanti con le estrazioni di oggi, sabato 16 novembre 2024, ma resta da capire se tra queste ci sarà quella del ricco Jackpot. Di sicuro, è ciò che tutti si augurano in vista del nuovo concorso, ma in attesa di scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti possiamo soffermarci sulle statistiche, che si sono aggiornate dopo l’appuntamento di ieri.

Al primo posto troviamo il 31 su Genova con 151 ritardi, al secondo posto è inchiodato il 74 su Napoli con le sue 102 assenze, mentre alle sue spalle troviamo il 65 su Nazionale, quindi sul gradino più basso del podio, al terzo posto, c’è un numero non centenario, visto che ha 97 ritardi. Uno in più di 24 su Firenze che è al quarto posto, mentre l’82 su Cagliari chiude la top five con le sue 95 assenze. Se qualcosa cambierà e come, lo scopriremo con la nuova estrazione di oggi.

Superenalotto n. 183 del 16/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 184 del 16/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 184 del 16/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LA VINCITA DI MILANO, LE ULTIME QUOTE E IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I numeri dei ritardatari del Lotto ci accompagnano verso le quote del Superenalotto, ma per quanto riguarda l’estrazione di ieri, perché siamo ancora in attesa di scoprire le nuove alla luce della nuova sestina fortunata. Non c’è stato nessuno ieri in grado di centrare il Jackpot, che di conseguenza è salito a quota 32,4 milioni di euro per l’appuntamento odierno con la fortuna. Ma c’è stata una vincita incredibile ieri, che è stata centrata con una giocata effettuata a Milano.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 15 Novembre 2024

Infatti, è stato centrato un 5 del valore di 125.342,48 euro, ma segnaliamo anche un ricco 4 stella da 28.024 euro. Sono ben 88 invece le schedine risultate fortunate per quanto riguarda un’altra importante categoria di vincita: si tratta del 3 stella, con cui sono stati vinti 1.730,00 euro. Ci sono poi altre categorie con cui vincere premi minori, ma con cui potete farvi comunque un bel regalo, magari proprio grazie ai numeri vincenti di stasera.

LA STORIA DI GROHS E LA SMORFIA NAPOLETANA

Se i vari concorsi, Lotto e Superenalotto, sono ormai imprescindibili per gli appassionati di questi giochi, lo stesso si può dire della Smorfia napoletana, che è ormai una tappa di avvicinamento alle estrazioni. Occupiamoci allora di una storia che arriva dalla Germania, dove una calciatrice ha scoperto di avere un tumore e il suo club le ha rinnovato il contratto anche per dimostrare il suo sostegno. Si tratta di Grohs, portiere 23enne della squadra femminile del Bayern Monaco.

Come tradurre tutto ciò in numeri? Partiamo dalla mano, 5, visto che la protagonista di questa storia è portiere di calcio. Verrebbe subito da citare 90, la paura, che sicuramente avrà provato la calciatrice dopo la diagnosi, che l’avrà messa un po’ “sottosopra”, 69, ma d’altra parte può contare sulla sua forza e il sostegno delle persone a lei vicine, oltre che della scienza, in questo caso rappresentata dal 73, ospedale.