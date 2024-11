SIMBOLOTTO DOPO LOTTO CON UNA NUOVA CINQUINA

Un altro viaggio tra le ruote del Lotto sta per cominciare, anche per il Simbolotto che è legato a questo gioco dalla ruota in promozione. Si tratta di quella di Torino per quanto riguarda il mese di novembre, come avete avuto modo di scoprire anche ieri. Infatti, c’è un calendario che prevede che la ruota associata cambi mese dopo mese. Questo vuol dire che se volete avere una nuova occasione di vincita, oltre a quella del Lotto, dovete optare per questa ruota quando effettuate la giocata principale.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 novembre 2024: numeri vincenti e Jackpot

Non dovrete fare nient’altro, perché sulla schedina di gioco otterrete un’altra combinazione, che vi sembrerà strana se non siete soliti giocare al Simbolotto: infatti, è formata da numeri e simboli, una cinquina particolare con cui provare a vincere 10mila euro. Questo è, infatti, il premio massimo in palio se si gioca al Lotto spendendo un euro. Non dovete neppure sborsare ulteriori somme rispetto a quella che vi serve per giocare al Lotto, in quanto è gratuito.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 15 Novembre 2024

I NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

Visto che si avvicina il momento di scoprire i numeri vincenti del Simbolotto con i relativi simboli, proviamo a fare un’analisi di quelli protagonisti delle ultime settimane. Ci riferiamo ai simbolotti frequenti, quelli che si sono fatti vedere maggiormente. Al primo posto c’è 33 Elica con le sue 116 frequenze, due in più rispetto a 18 Cerino che è al secondo posto. Al terzo posto non c’è un simbolotto, ma ben due, perché 29 Diamante e 13 Rana sono a quota 113. Ai piedi del podio resta 7 Vaso che invece ne ha accumulate 112 di frequenze, due in più di 12 Soldato che completa questa particolare top five.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 15 Novembre 2024

Non è ovviamente scontato che tra questi simbolotti ve ne sia qualcuno che sarà protagonista proprio dell’estrazione odierna, ma chiaramente ci sono delle buone probabilità, visto che hanno dimostrato di avere particolare feeling con la macchina dell’estrazione… In tal caso, questa graduatoria è destinata a cambiare, ma lo scopriremo insieme ai numeri e simboli vincenti.