VERSO LE NUOVE ESTRAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Sta per volgere al termine la settimana, ma non senza un’altra estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che è in programma oggi, venerdì 15 novembre 2024, dopo il concorso del giovedì. Ci saranno diversi numeri vincenti da controllare, ma per ora possiamo passare al setaccio quelli che compongono le statistiche per tracciare un bilancio, come quello dei ritardatari del gioco che compie un viaggio tra le ruote.

Al primo posto c’è il 31 su Genova, che è il più ritardatario perché ha accumulato 150 assenze finora. Un grande vantaggio rispetto al 74 su Napoli che invece è a quota 101 assenze e quindi si piazza al secondo posto. Al terzo c’è 65 su Nazionale, che non è centenario, ma potrebbe diventarlo, visto che è a quota 96 ritardi, uno in più di 24 su Firenze, che a sua volta è avanti di una lunghezza a 8 su Cagliari, che completa la top five. Ora però scopriamo il super Jackpot in palio nell’appuntamento di oggi con la fortuna…

—

Superenalotto n. 182 del 15/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 183 del 15/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 183 del 15/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

IL NUOVO JACKPOT E LE ULTIME VINCITE COL SUPERENALOTTO

Il montepremi in palio nell’estrazione di oggi del Superenalotto ammonta a 31,5 milioni: il super Jackpot ha fatto un balzo in avanti dopo il concorso di giovedì, visto che nessuno è stato in grado di centrare la sestina fortunata. Ma non sono mancate le feste in giro per l’Italia. Come quella scoppiata all’improvviso dopo che il fortunato possessore del 5 si è reso conto dell’incredibile vincita: non era solo, perché sono state cinque le schedine fortunate, ognuna delle quali da 34.210,93 euro.

E poi ci sono i 442,61 euro vinti da coloro che hanno realizzato il 4, cioè coloro che posseggono le 392 giocate vincenti. Tralasciando le quote minori, passiamo al Superstar, visto che ci sono state ben 59 vincite per quanto riguarda il 3 stella da 3.342,00 ciascuna. Ma sono solo alcune delle categorie di vincita, quelle principali e che fanno più gola ai giocatori che partecipano alle estrazioni.

LA FAMIGLIA E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per il tradizionale appuntamento con la Smorfia napoletana, che torna utile non solo a chi gioca al Lotto e al 10eLotto, ma anche agli appassionati del Superenalotto, per trovare i numeri da giocare quando manca l’ispirazione, ci affidiamo a un rapporto di Save the Children. In Italia ci sono ben 200mila bambini da 0 a 5 anni che vivono in una condizione di povertà alimentare e quasi uno su 10 nella stessa fascia d’età vive in una casa che non è riscaldata in maniera adeguata in inverno.

Quello della famiglia è un concetto ampiamente “trattato” dalla tradizione partenopea, basti pensare che il 2 è il numero della piccirella, la bambina ma anche il bambino. C’è poi il 9, la figliolanza, mentre il 15 è ‘o guaglione. Il padre dei bambini, invece, è il 29, la mamma è il 52, ma concludiamo con l’82, la tavola imbandita, quella che meriterebbero di trovare sempre tutti i bambini.