DOPO IL SUPERENALOTTO, IL LOTTO E IL 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

Dopo aver scoperto assieme a voi tutti e 6 i ricchi numeri vincenti di oggi del Superenalotto, è arrivato il momento di passare ai ‘colleghi’ (sempre altrettanto ricchi!) del Lotto e del 10eLotto che ci permetteranno – dopo l’appuntamento fisso con il Simbolotto che trovate in un altro articolo apposito – di chiudere definitivamente questa parentesi odierna di concorsi!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 17 Dicembre 2024

Prima di passare ai numeri scelti dalla Dea Bendata – però – vogliamo ricordarvi (e lo faremo ancora nei prossimi giorni) che con il Natale i vari concorsi delle prossima settimana subiranno qualche piccola variazione: martedì 24 (ed anche il successivo martedì 31) l’appuntamento sarà alle ore 18:30 invece che alle consuete 20; mentre le tre estrazioni di giovedì 27 saranno posticipate a lunedì 30, con tutto il resto degli appuntamenti assolutamente invariati! Detto questo, non resta altro da fare che dichiarare aperta la milionaria caccia ai premi di Lotto e 10eLotto passando subito ai numeri vincenti di oggi, martedì 17 dicembre 2024!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 14 Dicembre 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 201 del 17/12/2024

05 – 20 – 27 – 39 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 – 64 – 67 – 72 – 75 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 85 – 88

NUMERO ORO:88

DOPPIO ORO:88 – 49

EXTRA: 03 – 14 – 17 – 22 – 29 – 33 – 38 – 44 – 48 – 54 – 55 – 65 – 69 – 84 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 14 Dicembre 2024

Estrazioni del Lotto n° 201 del 17/12/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari 88 49 64 48 17 Cagliari 20 46 29 84 81 Firenze 42 75 49 38 39 Genova 76 81 54 22 30 Milano 39 40 33 44 21 Napoli 80 85 65 64 36 Palermo 67 80 55 69 29 Roma 05 79 81 65 09 Torino 72 77 38 03 83 Venezia 43 27 87 14 44 Nazionale 39 83 63 81 72

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: APERTA LA NUOVA CACCIA AL JACKPOT MILIONARIO

Puntualissimi allo scoccare delle ore 20 in punto siamo tornati tra queste righe per accompagnarvi – come sempre facciamo – nella scoperta dei numeri vincenti del Superenalotto che apriranno questa nuovissima serata di concorsi ed estrazioni di martedì 17 dicembre 2024 anticipando di pochi minuti il Lotto e il 10eLotto: in questo caso vi ricordiamo che l’attenzione va posta su quel ricchissimo jackpot da ben 45,8 milioni di euro, ma senza mai perdere di vista i numerosi altri premi che potreste aggiudicavi con la giusta dose di fortuna!

Visto che sappiamo perfettamente che l’attesa è tantissima e che l’ora tarda potrebbe non esservi amica, non vogliamo rischiare di distrarvi trattenendovi troppo a lungo e – quindi – ci limitiamo a lasciarvi i nostri migliori auguri di buona fortuna per la milionaria caccia serale, dicendovi anche che teniamo le dita saldamente incrociate per tutti voi; dando ora immediatamente la parola ai numeri vincenti di oggi di Superenalotto: eccoveli!

Ultima estrazione Superenalotto n. 200 del 17/12/2024

Combinazione Vincente

58 – 66 – 49 – 3 – 25 – 64

Numero Jolly

46

SUPERSTAR

77

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI SONO IN ARRIVO

In questa penultima settimana che ci separa dalla lunga ed attesissima corsa delle festività natalizie, non possono ovviamente mancare all’appello i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che a partire da oggi – ovviamente martedì 17 dicembre 2024 – fino a sabato (con i classici altri due concorsi settimanali che si terranno giovedì e venerdì) ci regaleranno ben quattro appuntamenti per cercare di mettere le mani su qualche ricchissimo premio per chiudere – a dir poco – in bellezza quest’anno ormai giunto agli sgoccioli!

Prima di lasciare spazio alle estrazioni (che come sempre seguiremo assieme a voi per riportarvi immediatamente tra queste righe tutti i numeri vincenti di oggi!), come sempre facciamo vogliamo tornare indietro con la mente fino agli ultimi due concorsi che hanno visto centrare alcuni ottimi premi: è il caso – tra gli altri – di quei 95mila euro che sono stati vinti nel Lotto tra venerdì e sabato in Lombardia con quattro differenti colpi da 50mila, 22mila e 500, 13mila e 500 e 9mila euro; ma anche degli altrettanto ottimi 50mila vinti grazie al 10eLotto in Emilia-Romagna divisi – in questo caso – in soli due bottini da 30 e 20mila euro!

TORNA IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT E I PREMI PIÙ ALTI DI VENERDÌ E SABATO

Tra i vari premi degli ultimi concorsi, ovviamente non possiamo non citare pure il Superenalotto che per l’ennesima settimana consecutiva ci accoglie in questo martedì con un jackpot intatto dal valore di ben 45,8 milioni di euro: per quanto riguarda sabato, i premi più alti della giornata sono arrivati a valete quasi 50mila euro per i quattro fortunati che hanno saputo indicare nelle loro schedine 5 tra i 6 numeri vincenti; ma è ancora più interessante notare che venerdì due differenti giocatori (uno di Brescia, l’altro di Benevento) si sono portati a casa 71mila 268 euro l’uno centrando contemporaneamente sia 4 punti nella versione SuperStar, che altri 4 nella versione classica!

TANTI AUGURI A PAPA FRANCESCO: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER I SUOI 88 ANNI

Visto che il tempo per le quattro estrazioni di oggi stringe e non vogliamo trattenervi troppo a lungo (specie nel caso in cui doveste ancora piazzare le vostre scommesse), ci prepariamo a salutarvi lasciandovi come sempre ai saggi – e speriamo apprezzati – consigli della Smorfia Napoletana che nella giornata di oggi abbiamo scelto di dedicare al compleanno di Papa Francesco: il primo numero per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che vi suggeriamo – quindi – non può che essere il 15 di ‘compleanno’, subito seguito dalla coppia 32-7 (rispettivamente ‘Papa’ e ‘pontefice’) e dal 56 che rappresenta i nostri ‘auguri’ per Bergoglio; ma d’altra parte potreste anche aggiungere l’88 per gli anni compiuti e il tris 17-12-36 ricavato direttamente dalla data di nascita del Papa!