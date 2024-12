Superata l’estrazione del Lotto che ha già distribuito i suoi ricchi premi a tutti i più fortunati tra voi carissimi giocatori (e che trovate in un articolo a parte che gli abbiamo specificatamente dedicato), non ci resta che concentrare le nostre attenzioni sull’immancabile Simbolotto che con i suoi 5 simbolini vincenti di oggi potrebbe farvi vincere uno dei suoi sempre ricchi e ricercati premi in palio!

Proprio soffermandoci su questo aspetto, prima di passare la palla alla Dea Bendata vi ricordiamo che l’eventuale premio vinto sarà direttamente proporzionale alla scommessa, partendo da minimi fissati a 10mila, 50, 5 o 1 euro ed arrivando fino a dei massimi di 2milioni, 10mila, 1000 e 200 euro corrispondenti – rispettivamente – a scommessa da 1 o 200 euro incrementabili di 50 centesimi per volta! Senza indugiare ulteriormente oltre, eccovi tutti e 5 i numeri e i simboli vincenti di oggi – martedì 17 dicembre 2024 – del Simbolotto: Balestra (22), Risata (19), Topi (11), Baule (14), Rondine (45).

Torna oggi – martedì 17 dicembre 2024 – con il suo 200esimo appuntamento annuale il sempre amato Simbolotto che seguirà (come da tradizione avviata nel 2019 e mai interrotta) il Lotto abbinandosi in questo freddo mese di dicembre alla ruota di Venezia: se non sapeste di cosa stiamo parlando, rimanete con noi che tra qualche riga vi parleremo di tutte le regole e i premi che potrebbero attendervi all’orizzonte; mentre se foste dei giocatori del Simbolotto già ‘rodati’ sappiate che la settimana che si è appena conclusa – ed in particolare nei sorteggi di giovedì 12 e sabato 14 – sono stati vinti i premi due premi da 10mila euro del mese di dicembre che speriamo in serata saranno accompagnati da una vera e propria pioggia di ricchi bottini natalizi!

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SIMBOLOTTO: LE REGOLE E I PREMI IN PALIO

Tornando a voi carissimi lettori che per la prima volta in serata proverete ad approcciarvi al Simbolotto, la prima cosa che vogliamo dirvi su questo singolare gioco è che – con un esempio unico nel suo genere – è completamente gratuito: per giocare (infatti) vi basterà puntare 1 euro nel Lotto accedendo così ad entrambi i concorsi, ad entrambe le estrazioni e – speriamo – a due differenti ricchi bottini; ma con la doverosa precisazione che tra le 11 ruote che caratterizzano il concorso lottifero dovrete obbligatoriamente scegliere (lo accennavamo già in apertura) quella di Venezia che in questo mese è in promozione prima di lasciare posto a quella di Bari con l’arrivo imminente di gennaio.

Una volta che avrete piazzato la vostra scommessa nel Lotto, se aveste selezionato anche l’apposita casella dedicata a quest’altro gioco sulla schedina troverete cinque colorati simboli che rappresenteranno la vostra cinquina del Simbolotto valida per il concorso serale: si tratta di un combinazione sorteggiata a caso dal sistema ed immodificabile, che potrebbe valervi uno dei quattro premi in palio da 10mila, 50, 5 o 1 euro, in base a quanti corrisponderanno ai simbolotti sorteggiati!