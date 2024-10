Tornano ancora una volta – anticipando di 24 ore la chiusura ufficiale della settimana – tre tra i concorsi a premi più amati (e decisamente partecipati) da tutti voi carissimi giocatori: ci riferiamo – ovviamente – al trittico Lotto, 10eLotto e Superenalotto che si avvicina sempre di più alla chiusura di una sette giorni che ha portato svariate migliaia di euro di premi nelle tasche di moltissimi fortunati vincitori, con un appuntamento – quello di oggi, venerdì 18 ottobre 2024 – introdotto solamente un anno fa con l’obiettivo di sostenere economicamente la ricostruzione dell’Emilia-Romagna martoriata (lo scorso maggio, ma anche a settembre) dalla tristemente famosa alluvione.

Dato che li abbiamo citati vale certamente la pena soffermarci proprio su quei milionari premi e nel farlo vi anticipiamo fin da subito che ieri, giovedì 17 – tra Lotto e 10eLotto – non si sono superati i 30mila euro di vincita singola: cifra (questa) assegnata ad un giocatore napoletano che ha indovinato otto dei 10 numeri 10elottiferi, con anche la sempre ricca opzione ‘Oro’; mentre nel secondo posto del podio troviamo un terno lottifero dal valore di 22.500 euro e – infine – una tripletta da 20mila vinta tra Roma, Frosinone e Catanzaro nel concorso ci 10 numeri protagonisti.

Superenalotto n. 166 del 18/10/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 167 del 18/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 167 del 18/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

DAL JACKPOT MILIONARIO AI PREMI VINTI IERI: TUTTO SUL SUPERENALOTTO ODIERNO

Un pochino meglio – ma comunque ben distante dalla (quasi) vincita record di martedì scorso da quasi 90 milioni di euro – il Superenalotto che vede ancora una volta oggi crescere il suo ricercatissimo jackpot fino alla soglia dei 19 milioni di euro tondi e che ieri ha visto uscire quattro bottini niente male: il primo (vinto da tre differenti giocatori che hanno indovinato tutti la stessa sequenza da 5 punti) valeva quasi 56mila euro, mentre il secondo ha raggiunto la soglia (qui con quattro punti e il numero stella, per un solo vincitore) dei 34mila; per un totale giornaliero che si è avvicinato moltissimo ai 4 milioni di euro!

PAROLA ALLA SMORFIA NAPOLETANA PER I NUMERI DI OGGI

È così, prima di salutarci un’altra volta in vista – inizialmente – dei numeri vincenti di questa sera e – secondariamente – dei nuovi concorsi di Superenalotto di domani, vi lasciamo (come sempre!) nelle mani della Smorfia Napoletana che oggi ha preparato per voi una serie di numeri collegati alla simpatica notizia arrivata dall’Egitto del cane che ha scalato la piramide di Cheope per inseguire un uccellino, sovrastandola mentre abbaiava al cielo: i numeri (associati in ordine ai corsivi) sono 6-10-4-8-15-23-3 prontissimi per le vostre scommesse!