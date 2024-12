LE NUOVE ESTRAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO E LE QUOTE

L’aria di festa si arricchisce con l’arrivo dell’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, perché i numeri vincenti possono valere delle vincite in grado di regalare alle festività natalizie nuovi significati. Lo si può dire già per coloro che hanno vinto in occasione dell’ultimo concorso, quello di martedì. Ad esempio, 5 premi sono finiti in Campania: il più alto è stato di 11.250 euro grazie a un terno a Giugliano in Campania (Napoli); 6.750 euro sono stati vinti a Casagiove (Caserta), ma Agipronews segnala anche un tris di premi da 5 mila euro a Ravello (Salerno). In totale, sono andati 33mila euro in Campania.

Ma ha fatto festa anche la Lombardia con un bottino di oltre 18 mila euro. La vincita più alta del concorso è stata quella di 13.950 a Paderno Dugnano (Milano), ma ci sono 4.875 euro vinti a Gallarate (Varese). Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha fornito 4,2 milioni di euro in vari premi, portando il bilancio complessivo annuale a quota 1,2 miliardi di euro.

Ci sono poi le quote del 10eLotto relative all’estrazione di martedì: in questo caso a festeggiare è il Veneto, con una super vincita da oltre 50 mila euro a San Martino di Lupari (Padova), mentre a Ebrezzo (Verona) sono andati 40 mila euro. Ci sono poi tre vincite da 20 mila euro, di cui due a Reggio Calabria, una invece a Buccinasco (Milano). Pertanto, l’ultima estrazione di questo gioco ha distribuito 29,6 milioni di euro a livello di premi, il cui totale per quanto riguarda quest’anno ammonta a oltre 3,7 miliardi.

Superenalotto n. 201 del 19/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 202 del 19/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 202 del 19/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

QUANTO VALE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO E LE ULTIME QUOTE

Restiamo in tema quote mentre ci avviciniamo all’uscita dei numeri vincenti, soffermandoci sul Superenalotto, che oggi mette in palio 46,6 milioni di euro. Il Jackpot è cresciuto alla luce del mancato 6 in occasione della prima estrazione settimanale. Eppure, c’è stata una vincita comunque incredibile, quella centrata con una giocata effettuata in una tabaccheria di Brescia: è stato centrato un 5+1 da poco meno di 584 mila euro.

Ma importante è anche il premio riservato a coloro che hanno centrato il 4 stella, visto che le quote parlano di una vincita da 30 mila euro circa per ognuno dei tre possessori delle schedine fortunate. E poi ci sono i quasi 27 mila euro vinti con il 5: in questo caso le giocate fortunate sono state 7. Ma citiamo anche le 105 schedine vincenti per il 3 stella, ognuna delle quali ha regalato un premio di 2.482,00 euro. Ma queste sono solo alcune delle categorie di vincita, quanto basta per farvi un’idea di quanto sia generoso questo gioco.

SMORFIA NAPOLETANA: DEBUTTA SISAL NUMERA

Per il tradizionale appuntamento con la Smorfia napoletana abbiamo deciso di sorprendervi, anche grazie a una importante novità. Se per il Lotto c’è la tradizione partenopea a interpretare i sogni e a regalare numeri da giocare, per il Superenalotto arriva in aiuto l’intelligenza artificiale. Infatti, fa il debutto Sisal Numera, l’AI Angel presente sull’applicazione del gioco, una sorta di evoluzione della Smorfia, un ponte tra i sogni e i giochi.

Oltre a interpretare i sogni, l’AI può consigliare una combinazione di sei numeri. Basta accedere all’app, poi alla chat dedicata, quindi spiegare il proprio sogno, rispondere alle domande dell’intelligenza artificiale. Così si ricevono dati e dettagli per una combinazione di numeri personalizzata. Ogni numero sarà abbinato a una spiegazione.

Sisal Numera è stato messo alla prova con il sogno dei serpenti, che è uno dei più comuni, rispondendo che nel sogno tagliavano la strada e mettevano talmente tanta paura da cambiare percorso e svegliarsi di soprassalto. Ebbene, l’AI Angel oltre a dare l’interpretazione, ha fornito una serie di numeri: ad esempio, 22 per le sfide e gli inganni, 56 per il cambio di rotta, 7 per la ricerca di sicurezza. Se la sestina proposta convince, può essere convalidata e trasformarsi in una vera e propria giocata.