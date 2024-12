Il secondo appuntamento settimanale con la fortuna è alle porte: sta arrivando il momento del Simbolotto, la cui estrazione si tiene insieme a quella del Lotto. Del resto, la stessa giocata avviene contestualmente a quella del suo gioco principale. C’è un legame molto stretto tra questi due giochi, indissolubile, tale da rendere quello complementare una seconda occasione di vincita.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 19 dicembre 2024: numeri vincenti e Jackpot

Non c’è molto da imparare, per chi sta muovendo i primi passi: basta effettuare una giocata al Lotto scegliendo di puntare sulla ruota in promozione con il Simbolotto, che nel caso del mese di dicembre è quella di Venezia, al resto ci pensa il sistema. Infatti, sulla schedina viene stampata una combinazione ulteriore, quella di numeri e simboli da controllare dopo il viaggio tra le 11 ruote del Lotto.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 17 Dicembre 2024

Non dovrete neppure dare altre somme al ricevitore rispetto a quella spesa per il Lotto, perché la giocata, oltre a essere automatica, è pure gratuita. Al resto dovrà pensarci la Dea bendata, nella speranza che bussi alla vostra porta…

RITARDATARI E FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO: LE STATISTICHE

Estrazione dopo estrazione, anche per il Simbolotto si aggiornano le statistiche. C’è chi le usa per preparare le proprie giocate, ma ciò non vale per questo gioco, visto che non ci sono combinazioni da scegliere, quindi è solo una questione di curiosità. Sono informazioni che possono tornare utili in vista dell’uscita dei numeri e simboli vincenti.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 17 Dicembre 2024

Partiamo dalla cinquina dei ritardatari: al primo posto c’è 37 piano che ha accumulato 32 ritardi, ma è in dolce compagnia, perché c’è il 21 lupo con le stesse assenze. Al secondo posto troviamo 41 buffone che di ritardi ne ha accumulati 25, uno in più di 26 elmo che quindi completa il podio. Alle sue spalle si trovano 27 scala e 3 gatta, rispettivamente a quota 19 e 17 ritardi.

Passiamo alla top five dei frequenti del Simbolotto, con 33 elica a quota 120, poi 17 cerino e 29 diamante al secondo posto con 116 frequenze, una in più di 13 rana che è al terzo posto; al quarto 7 vaso con 114 frequenze, due in più di 12 soldato al quinto posto.