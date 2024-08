ECCO LOTTO E 10ELOTTO CON I NUMERI VINCENTI DI OGGI DOPO IL SUPERENALOTTO

Ora che abbiamo archiviato la questione Superenalotto, possiamo dedicarci ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che destano un interesse crescente. Infatti, nel tempo sono nati in parallelo altri sistemi per scegliere i propri numeri, basti pensare che oltre alla Smorfia, ci sono numerologia cabalistica e statistiche. Quindi, ci sono nuove modalità di gioco, come il Numero Oro, che raddoppia la giocata ma solo per specifiche sorti, come ambo, terno e quaterna, quindi non può essere aggiunto per ambetto, cinquina, estratto ed estratto determinato.

Il LottoPiù è quello che ha le modalità di gioco più simili al Lotto tradizionale, ma cambia il costo delle puntate. L’importo delle schedine è fisso, ma con i moltiplicatori di vincita consentono ai giocatori di conquistare premi più alti rispetto al Lotto. Ora però vi lasciamo ai numeri principali, quelli di Lotto e 10eLotto, per capire se siete in possesso di giocate fortunate…

Estrazione 10eLotto n° 123 del 02/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 3 – 7 – 13 – 14 – 17 – 18 – 28 – 29 – 36 – 37 – 56 – 57 – 66 – 71 – 79 – 81 – 84 – 85 – 88 – 89

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 71 – 37

Extra: 11 – 16 – 30 – 32 – 33 – 38 – 43 – 46 – 47 – 48 – 51 – 55 – 63 – 67 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 123 del 02/08/2024

Ruota Bari 71 37 79 67 51 Cagliari 3 66 29 11 33 Firenze 81 28 47 29 20 Genova 84 13 46 38 62 Milano 85 89 55 43 20 Napoli 36 7 16 14 51 Palermo 88 18 63 67 73 Roma 57 56 48 86 85 Torino 17 56 37 30 62 Venezia 14 18 32 37 86 Nazionale 16 88 32 71 1

LA SESTINA CHE VALE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO

Siamo solo all’inizio di agosto, ma si sta per chiudere un’altra settimana di estrazioni, a partire dal Superenalotto, che ci ha appena regalato la sua sestina vincente in questo penultimo appuntamento settimanale. Ora potete finalmente scoprirla e metter fine a un’attesa che avete sicuramente riempito con i vostri sogni di gloria.

Per noi sarà anche l’occasione per aggiornare le statistiche, visto che tornano utili poi nella scelta dei numeri da giocare. Ad esempio, l’ultima sestina di numeri frequenti è quella formata da 86, 85, 6, 77, 79 e 55. C’è poi la sestina di numeri ritardatari che potrebbe cambiare: attualmente è formata da 12, 17, 30, 38, 62 e 81.

Ma sono altri i numeri protagonisti ed è arrivato il momento di dedicare a loro la massima attenzione, prima di ritrovarci per scoprire altri numeri importanti, quelli che possono regalare altre vincite, ci riferiamo a Lotto e 10eLotto.

Superenalotto n. 122 del 02/08/2024

Combinazione Vincente: 81 – 76 – 85 – 42 – 69 – 34

Numero Jolly: 36

Superstar: 49

NUOVA SFIDA TRA NUMERI E PREMI

Sempre più complessa e al tempo stesso agguerrita la caccia al Superenalotto, ma oggi c’è spazio anche per le estrazioni di Lotto e 10eLotto, con i numeri vincenti che non valgono solo il ricco Jackpot del primo gioco, ma anche importanti vincite negli altri due. Basti pensare a quanto accaduto a Capaccio Paestum (Salerno), dove nell’estrazione di giovedì sono stati vinti 24mila euro grazie a una quaterna, poco meno ad Alta Valle Intelvi (Como), dove invece 7 ambi, 4 terni e una quaterna hanno portato 21.670 euro.

Il Lazio ha addirittura fatto registrare una tripletta da 34.600 euro, visto che sono stati vinti 13.050 euro ad Anagni (Frosinone), mentre a Fondi (Latina) il premio è stato di 11.033 euro, infine 10.516 euro a Roma. Quindi, l’ultimo estrazione del Lotto ha distribuito oltre 6,5 milioni di euro a livello di premi, nel complesso siamo oltre 751 milioni di euro per quanto riguarda il bilancio annuale.

Di bilancio in bilancio, passiamo al 10eLotto che ha fatto piovere oltre 20,7 milioni di euro solo ieri, facendo lievitare a oltre 2,2 miliardi il bottino annuale. Per quanto riguarda l’ultimo appuntamento con la fortuna, ieri sono stati vinto 20mila euro a Bra (Cuneo) con un 8 Doppio Oro, invece Milano ha fatto lo show con una tripletta. Infatti, nel capoluogo lombardo sono stati vinti 6.300 per un 1 Oro, 6mila euro con un 6 Doppio Oro e 7.500 con un 6 Oro.

CONTINUA LA CACCIA AL JACKPOT SUPER MILIONARIO

Passiamo alle quote del Superenalotto, anche perché ci aiutano a rendere l’idea di quanto sia agguerrita la caccia per il Jackpot. Anche ieri non c’è stato nessun giocatore che ha realizzato il 6, di conseguenza il montepremi è salito a 56,5 milioni di euro. Nell’appuntamento di ieri, però, ci sono state altre vincite. Ad esempio, ci sono stati due giocatori che hanno sfiorato l’impresa: hanno realizzato il 5 vincendo 84.610,36 euro ciascuno. Altrettanto importante è il premio riservato ai tre fortunati possessori delle schedine vincenti per il 4 stella: ammonta a 45.703,00 euro per ognuno.

Scendiamo al 3 stella, che vanta una platea più ricca di fortunati: sono 86, infatti, le schedine vincenti, ognuna delle quali ha fruttato una vincita di 3.627,00 euro. Ci sono altre sei categorie di vincita con quote inferiori, ma chi punta al Jackpot ha un’altra occasione oggi per sperare di riuscire a smuovere il contatore delle super vincite che è rimasto fermo a quella del 10 maggio scorso a Napoli, dove furono vinti 101,5 milioni di euro.

FERIE E VACANZE CON LA SMORFIA NAPOLETANA

L’ora dei numeri vincenti si avvicina ma volete giocare e non avete l’ispirazione giusta per mettere in gioco le combinazioni? Potete contare sulla Smorfia napoletana, con cui interpretare dei sogni che hanno caratterizzato le vostre ultime nottate, altrimenti potreste puntare su qualcosa di “reale”, cioè sull’attualità.

Visto che siamo ad agosto possiamo tentare una giocata di numeri a tema estivo e vacanziero, a partire dall’1, l’Italia, che è una meta sempre molto apprezzata all’estero. C’è pure il 9, la figliolanza, visto che le vacanze rappresentano per molte famiglie un’occasione per vivere delle esperienze uniche insieme e trascorrere momenti divertenti, tra risate, 19, e feste, 20.

Le ferie sono un’occasione per recuperare tutti i caffè, 42, promessi e mai fatti, per bere del vino buono, 45, in compagnia degli amici, con cui ritrovarsi ad esempio anche per una grigliata di carne, 49. Come vedete, sono diversi i numeri che potete mettere in gioco, il resto dovrà farlo la dea bendata…