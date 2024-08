OGGI UNA NUOVA INCREDIBILE VINCITA AL SIMBOLOTTO?

Il Simbolotto torna alla carica oggi dopo l’estrazione del Lotto e si prepara a regalare nuovi premi a coloro che vorranno tentare la fortuna anche con questo gioco. Magari potrebbe andarvi bene come al fortunato giocatore che è riuscito a centrare la cinquina di numeri e simboli vincenti. In base ai dati forniti da Agipronews, l’incredibile vincita è stata realizzata a Livorno, che ha fatto registrare il premio più alto del concorso di ieri, infatti sono stati vinti ben 108.695 euro.

Numeri che sicuramente avranno stuzzicato il vostro appetito in vista del concorso di oggi. A tal proposito, vi ricordiamo come funziona il gioco: è associato al Lotto, ma la modalità è opzionale, inoltre è gratuita, perché una volta effettuata la giocata alla ruota in promozione, si ottiene una cinquina di numeri e simboli senza dover aggiungere nulla all’importo principale. La ruota in promozione non è cambiata anche se siamo ad agosto, perché il calendario delle ruote prevede che sia ancora quella Nazionale.

COME FUNZIONA IL GIOCO E LO SCHEMA DEI PREMI

Per prendere parte alla sfida del Simbolotto in cui vengono estratti casualmente 5 numeri e simboli vincenti su 45 su una delle ruote del Lotto bisogna semplicemente optare per quella in promozione durante la compilazione della schedina del Lotto, non resta nient’altro da fare, se non aspettare il momento di capire se la combinazione che è stata stampata sulla schedina è vincente. In tal caso, dovrete capire a quanto ammonta il premio.

Ipotizzando un importo di giocata di un euro, potreste vincere 10mila euro indovinando tutti i simbolotti, mentre il premio è di 50 euro per chi sfiora l’impresa, fermandosi a 4 simbolotti. Se invece sono 3, allora si scende a 5 euro, mentre con il 2 bisogna accontentarsi del premio di consolazione, che nello specifico ammonta a un euro. Non vi resta, dunque, che predisporre il necessario per l’appuntamento serale con la fortuna e aspettare di scoprire se la Dea bendata busserà alla vostra porta attraverso il Simbolotto…

