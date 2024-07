Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 20 luglio 2024: Jackpot e numeri vincenti

Il Lotto e il Superenalotto si preparano a chiudere un’altra settimana di estrazioni, la penultima per quanto riguarda il mese di luglio, ma la serata vede protagonista anche i numeri vincenti del 10eLotto. Dunque, il nuovo concorso Sisal di oggi, sabato 20 luglio 2024, va seguito con la massima attenzione: da parte vostra per capire se avete vinto, da parte nostra anche per capire come vengono aggiornate le statistiche. A tal proposito, apriamo questo approfondimento con i numeri ritardatari del Lotto, per capire cos’è cambiato dopo l’estrazione di venerdì.

Al primo posto dei più assenti c’è il 75 sulla ruota del Lotto di Napoli, che è leader con le sue 104 assenze, mentre al secondo posto troviamo il 77 su Cagliari, che non è ancora centenario, perché è a quota 99 ritardi. Quindi, sul podio si piazza il 39 sulla ruota di Firenze, che non si vede da 97 appuntamenti. La top five è completata dal 19 Roma, che ha disertato 90 appuntamenti con la fortuna, mentre il 44 su Roma non si vede da 86 estrazioni del Lotto. Ora passiamo alle ultime quote del Superenalotto, senza dimenticarci che grande protagonista è pure il 10eLotto.

Superenalotto n. 115 del 20/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 116 del 20/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 116 del 20/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO SPICCA IL VOLO

Prima di soffermarci sulle quote del Superenalotto, partiamo dal Jackpot, che del resto è il tema importante, l’obiettivo principale di chi tenta la fortuna. Visto che nella terza estrazione settimanale non c’è stato alcun 6, il montepremi è salito a quota 51,2 milioni di euro. Non sono mancate comunque premi considerevoli, ad esempio è stato assegnato un 5 da poco meno di 40mila euro, per la precisione 39.075,46 euro l’uno, ai possessori delle tre schedine fortunate.

Hanno vinto poco più coloro che hanno centrato invece il 4 stella, anche in questo caso tre: il premio è di 39.635,00 euro. Per quanto riguarda le altre vincite, ci sono stati ben 67 fortunati per il 3 stella che garantisce un premio di 2.889,00 euro. Scendiamo al 4, con cui sono stati vinti 396,35 euro: in questo caso le schedine fortunate sono state 303. Le quote del Superenalotto proseguono, perché i premi in palio sono tanti, ma tanto basta per stuzzicare i vostri sogni di gloria in vista dell’estrazione di oggi (anche per quanto riguarda il Lotto).

LE NOZZE E LA SMORFIA NAPOLETANA IN VISTA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Oggi però non è solo il giorno dell’estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: si tratta di una giornata speciale, ad esempio, per Paulo Dybala e Oriana Sabatini, visto che coronano il loro sogno d’amore a Buenos Aires. L’attaccante della Roma e la modella si sposano davanti a 300 invitati con diversi volti noti e una richiesta: non portare lo smartphone, così da garantire una festa riservata. Cosa c’entra tutto ciò con il concorso Sisal di questo sabato?

Ve lo spieghiamo subito: se non avete numeri da giocare, perché la creatività non vi assiste, allora potete affidarvi alla smorfia napoletana, anche per quanto riguarda l’attualità. Infatti, c’è il 63 la sposa, che ben rappresenta la futura moglie della Joya argentina. Può starci bene anche 82, la tavola imbandita, in vista della festa che hanno organizzato, ma il matrimonio verrà prima celebrato in chiesa, 84. Ecco un esempio di terno da giocare al Lotto, ma la tradizione partenopea può tornarvi utile anche per il Superenalotto.











