SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 20 Luglio 2024

Non aspettavate altro che scoprire i cinque numeri e simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: state per essere accontentati, visto che abbiamo seguito l’appuntamento, peraltro trasmesso in diretta dal Lotto, che è il gioco a cui è abbinato. Ora dovete confrontare la cinquina di simbolotti stampata sul vostro scontrino di gioco con quella estratta per capire se c’è una corrispondenza e di quanto numeri-simboli, perché da ciò dipende il successo della vostra giocata e l’importo del premio.

Infatti, se ne avete centrati solo 2, dovrete accontentarvi di un euro, con il 3 invece si vincono 5 euro, mentre con il 4 il premio sale a 50 euro. Se poi avete fatto cinquina, allora potrete portare a casa 10mila euro, ma questo è uno schema di ipotesi di vincite al Simbolotto tenendo conto di una giocata al Lotto di un euro, per cui vi suggeriamo di effettuare tutti i controlli per quanto riguarda l’importo, dopo essersi accertati di aver vinto. Ecco comunque la cinquina di numeri e simboli: la Gatta (3), il Baule (14), l’Italia (1), il Naso (16), l’Elica (33).

LA SMORFIA E IL SIMBOLOTTO: UN LEGAME PARTICOLARE

Una nuova giornata di estrazioni e di sorprese anche grazie al Simbolotto, che non si perde nessun appuntamento del Lotto e torna oggi, sabato 20 luglio 2024, con i suoi numeri sempre accompagnati da simboli per assegnare nuovi premi, dopo quelli di ieri. Vi sarà capitato di chiedervi se questo gioco si rifà alla Smorfia napoletana, visto che propone numeri e simboli, ma ciò accade in parte, in primis perché in questo gioco sono 45 i simbolotti tra cui avviene l’estrazione della cinquina fortunata, in secondo luogo perché sono associati anche alla Smorfia moderna.

Quindi, la tradizione partenopea si incontra e intreccia con la raccolte delle altre smorfie italiane, ma comunque non dovete in alcun modo arrovellarvi su quali scegliere né pensare di affidarvi ai sogni per trovare la combinazione da giocare, perché la giocata al Simbolotto è automatica: basta optare, quando si effettua la giocata al Lotto, per la ruota in promozione nel mese, in questo caso Nazionale, per ottenere automaticamente una cinquina che può cambiarvi la vita.

I SIMBOLOTTI FREQUENTI E RITARDATARI

Vi abbiamo parlato di Smorfia, ora tocca affrontare il capitolo statistiche, perché è comunque interessante anche se non siete voi gli artefici della vostra giocata. Ma può essere utile capire quali simbolotti sono più frequenti e quali si fanno attendere maggiormente, soprattutto se avete già in mano la vostra giocata per l’estrazione di oggi del Simbolotto. Partiamo dalle frequenze, con il 18 cerino che è a quota 109 e quindi in testa a questa speciale classifica davanti al 33 elica per due lunghezze, stesso distacco che a sua volta vanta questo simbolotto rispetto a 13 rana che invece è al terzo posto.

Al quarto c’è la coppia formata da 3 gatta e 29 diamante, entrambi a 103 frequenze, mentre la top five è completata da 12 soldato che ne ha collezionate 102. Passiamo ai ritardatari, con il capofila che è 29 diamante a quota 35 assenze, più distaccato 31 anguria che di ritardi ne ha 26, mentre sono 24 per il 7 vaso che si accomoda sul gradino più basso del podio, al quarto posto 45 rondine a quota 22, un’assenza in più di 5 mano al quinto posto.











