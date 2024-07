Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 19 luglio 2024: numeri vincenti e Jackpot

SORPRESE NELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI?

Ci avviciniamo all’ultimo appuntamento settimanale con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che – ve lo ricordiamo giusto nel caso in cui non siate aggiornati con gli ultimi sviluppi – nella giornata di domani; ma non prima dell’estrazione aggiuntiva di oggi, introdotta ormai diversi mesi fa per raccogliere fondi a favore dell’Emilia Romagna dopo la violentissima alluvione dello scorso anno: un’occasione che permetterà a tutti voi giocatori di cercare di vincere uno dei milionari premi del Lotto e del 10eLotto o anche (se non soprattutto) il jackpot del Superenalotto; mentre lo stato devolverà tutti i proventi – esclusi i fondi necessari per le vincite – a favore della regione emiliana!

E proprio parlando di premi entriamo subito nel vivo di questo articolo, rispolverando le pagine del sito AgiProNews per fare ‘i conti in tasca’ ai vincitori di ieri – giovedì 18 luglio 2024 – che si sono portati a casa (tra Lotto e 10eLotto) più di 25 milioni di euro: in cima alla classifica si piazzano di diritto i 62mila euro lottiferi vinti nella Capitale; mentre al secondo posto incappiamo in alti 30mila euro – questa volta 10elottiferi – e il podio si chiude nuovamente a Roma con altri 25mila euro vinti nel Lotto.

—

Superenalotto n. 114 del 19/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 115 del 19/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

—

Estrazione del Lotto n° 115 del 19/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO ARRIVA A METÀ DELLA SCALATA VERSO I 100 MILIONI

E il jackpot del Superenalotto, è stato vinto? Quanto vale? Domande che certamente vi rimbalzeranno in testa ormai da diverse ore, soprattutto dopo che – in ricevitoria o online – avete giocato la vostra schedina immaginandovi tra i prossimi milionari italiani; e se non aveste ancora trovato la vostra risposta, vi riveliamo noi de ilSussidiario.net che oggi la Dea Bendata ha alzato ancora una volta l’asticella del jackpot del Suprenalotto, portandola a quota 50,4 milioni di euro! L’ultimo concorso – d’altra parte – non è stato particolarmente fortunato e nonostante siano stati distribuiti dalla Dea Bendata quasi 4 milioni di euro, i due bottini più alti sono ammontati a 35 e 27mila euro: i primi con un ottimo 4 Stella; i secondi con 5 numeri senza opzioni aggiuntive.

DALLE PIOGGE NEWYORCHESI I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Così, superata la parte che ogni giorno dedichiamo ai premi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, torniamo un pochino indietro all’alluvione che vi abbiamo citato prima, per ricollegarci alla Smorfia Napoletana. Dall’Emilia spostiamo la nostra attenzione nella lontana New York per recuperare una notizia di ieri: a causa di un fortissimo temporale – infatti – la famosa band rock Foo Fighters è stata costretta ad interrompere il concerto dopo aver eseguito solo 13 delle 20 canzoni in scaletta.

Il 13 e il 20 sono già due ottimi numeri per le schedine di Lotto e compagnia bella, ma parlando di Smorfia vera e propria vi lasciamo anche la combinazione: 89, 81, 20, 70, 47 e 9; precisando che (nell’esatto ordine in cui ve li abbiamo lasciati) sono i numeri associati alle parole ‘America’, ‘artista’ – visto che ‘musicista’ non esiste -, ‘concerto’ e ‘spettacolo’, ma anche ‘palco’ e ‘temporale’.











