DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

La schedina del Lotto e del 10eLotto che è tra le vostre mani potrebbe regalarvi un ricco premio dopo l’estrazione di oggi dei numeri vincenti. Ora potete verificare le vostre giocate, visto che abbiamo raccolto le combinazioni in diretta. Il controllo può avvenire online: in questo caso bisogna accedere alla sezione presente nell’applicazione My Lotteries o usare il tool che trovate sul sito. Il meccanismo è semplice: va inserito il numero seriale che trovate sotto al codice a barre presente sulla schedina di gioco nel form per scoprire l’esito della vostra giocata.

In caso di esito positivo, si passa poi allo step successivo, cioè come riscuotere le vincite. Potete rivolgervi in ricevitoria o procedere online, ma ben sapendo che le modalità cambiano a secondo dell’importo della vincita. Ad esempio, se il premio è di fascia bassa, ci si può rivolgere in ricevitoria, ma se la giocata è stata fatta online, l’importo viene accreditato sul conto gioco. Invece, per le vincite di fascia alta ci sono le filiali Intesa Sanpaolo o l’Ufficio Premi IGT Lottery di Roma. Ma ora lasciamo la parola ai numeri vincenti prima di ritrovarci col Superenalotto…

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 152 del 21/09/2024

02 – 07 – 09 – 11 – 16 – 20 – 26 – 28 – 31 – 35 – 40 – 44 – 47 – 55 – 57 – 63 – 68 – 71 – 80 – 86

NUMERO ORO:40

DOPPIO ORO:40 – 7

EXTRA: 03 – 06 – 12 – 19 – 22 – 23 – 30 – 33 – 42 – 46 – 59 – 67 – 76 – 79 – 84

Estrazioni del Lotto n° 152 del 21/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari 40 07 28 23 22 Cagliari 68 16 42 76 87 Firenze 11 31 19 67 25 Genova 20 80 84 59 45 Milano 63 71 19 46 79 Napoli 02 86 22 33 44 Palermo 44 26 16 03 43 Roma 47 55 79 06 32 Torino 35 26 30 12 23 Venezia 09 57 33 21 06 Nazionale 14 27 08 10 88

ASSALTO AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO

Ora che i numeri vincenti del Superenalotto sono usciti e sono freschi di estrazione, possiamo procedere con le opportune verifiche. In questo caso ci soffermiamo sulle giocate effettuate da app. Dunque, provvedete all’accesso e selezionate la voce “mie giocate” per risalire alle vostre giocate, quelle degli ultimi tre mesi. In questo caso le schedine di gioco sono divise in tre categorie.

Ci sono tre tipi quindi: le giocate con vincita da verificare; quelle in attesa, le cosiddette giocate in attesa di estrazione; infine quelle verificate, ovvero le giocate vinte e perse già verificate. Sempre a proposito dell’applicazione, potete scaricarla in base al vostro dispositivo: la trovate nell’Apple Store, nel Google PlayStore, infine nell’App Gallery. Con l’App verifica vincite non potete fare giocate, ma verificarle tramite il QR code, anche per capire l’esito della vincita immediata di WinBox. Ora vi lasciamo alla sestina fortunata prima di passare ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 151 del 21/09/2024

Combinazione Vincente

8 – 83 – 33 – 35 – 39 – 78

Numero Jolly

52

SUPERSTAR

72

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE DI OGGI

Non fa in tempo ad andare in archivio l’ultima estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: ritorna oggi la Dea bendata con il carico di numeri vincenti che possono valere ricchi premi anche nell’ultimo appuntamento settimanale. La mole di lavoro è importante, ma del resto questi sono giochi molto generosi. Mentre vi interrogate sull’esito delle vostre giocate, tutto da scoprire ancora (a meno che non stiate ancora controllando quelle di ieri), ci soffermiamo sulle statistiche, in particolare sui numeri che hanno accumulato più assenze per quanto riguarda il Lotto.

Al primo posto, stando alla classifica stilata da Agipronews, c’è il 31 su Genova, che ha accumulato 119 ritardi. Il resto della top five è tutta formata da numeri che non sono centenari. Infatti, al secondo posto c’è il 10 su Milano che è assente da 97 concorsi, uno in più dell’87 su Firenze che quindi completa il podio. Al quarto posto troviamo il 56 su Venezia che non si vede da 91 estrazioni, mentre sono 86 quelle che ha saltato finora il 12 su Genova.

LE VINCITE DI IERI E IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il ritorno della Dea bendata con i suoi numeri vincenti e premi per l’estrazione di oggi è senza dubbio l’occasione per provare a metter le mani sul ricco Jackpot, visto che nel concorso di venerdì, il terzo settimanale, nessuno è stato in grado di conquistarlo. Quindi, ha proseguito la sua corsa, arrivando a valere 78,6 milioni di euro: è questo il bottino che si può vincere con l’appuntamento odierno. Peraltro, mentre ci sono diversi giocatori alle prese con i festeggiamenti per le vincite di ieri.

Ad esempio, nel concorso di venerdì sono stati centrati ben tre punti “5”, ognuno dei quali da 42.570,41 euro ciascuno. Non è andata sicuramente male neppure a colui che è riuscito a realizzare il “4 stella”, visto che il premio è di poco inferiore: parliamo infatti di una vincita di 34.575,00 euro. E poi ci sono ben 67 schedine fortunate per quanto riguarda il “3 stella”, categoria con la quale sono stati vinti 2.809,00 euro. Chissà se stasera toccherà a voi far festa…

L’ONDATA DI MALTEMPO E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per l’appuntamento odierno con la rubrica della Smorfia napoletana in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, il nostro pensiero va all’Emilia-Romagna, colpita duramente da un’altra ondata di maltempo che fortunatamente ha avuto esiti meno disastrosi rispetto a quella per la quale è stato lanciato il concorso del venerdì per la raccolta fondi in loro favore. Dunque, partiamo dall’1, l’Italia, e dal maltempo, 83, che ha fatto paura, 90, danneggiato palazzi, 70, e botteghe, 86.

Non sono mancate le lacrime, 65 (pianto), mentre nel frattempo il governo pensa alle risorse, quindi ai soldi, 46, per aiutare la popolazione locale. Infatti, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato che per fronteggiare i primi interventi necessari, oltre che il soccorso, l’assistenza alla popolazione e il ripristino di servizi e infrastrutture, sono stati stanziati 20 milioni di euro dall’esecutivo.