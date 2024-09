Siamo approdati in un nuovo (sicuramente attesissimo da chiunque tra voi cari lettori ha un lavoro!) venerdì – ovviamente il 20 settembre 2024 – e sul finire della giornata ad attenderci con le loro sacche stracolme di ricchi premi troveremo il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto: occhi puntati in particolare su quest’ultimo che da diversi mesi a questa parte vede crescere a dismisura il suo jackpot milionario (e se siete curiosi di sapere quanto vale, restate ancora un attimo con noi!); ma ricordate anche che quest’ultima settimana sembra aver segnato anche la ripresa dei ricchi premi negli altri due giochi!

Lo dimostra – tra le altre – l’ultimissima estrazione che si è tenuta nella giornata di ieri (giovedì 19 settembre 2024) e che ha distribuito in totale più di 27 milioni di euro: tra questi il premio più alto della giornata è arrivato nel primo dei due giorni che in quel di Brusson – nella Valle d’Aosta – ha fatto vincere poco meno di 65mila euro ad un giocatore che ha azzeccato la bellezza di sei ambi, quattro terni e un quaterna sulla ruota Nazionale; ma neppure il concorso 10elottifero è stato da meno con ben 50mila euro donati a Roma!

Superenalotto n. 150 del 20/09/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 151 del 20/09/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 151 del 20/09/2024

Ruota Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO, NON SI ARRESTA LA CRESCITA MILIONARIA DEL JACKPOT

Quella di ieri – però – è stata una giornata particolarmente sfortunata nel Superenalotto perché tra i 604mila vincitori nessuno è riuscito ad indovinare più di 4 numeri ed infatti il premio più alto (che erano in realtà 439 identici) valeva solamente 537 euro; ma le cose sono leggermente migliorate grazie alla versione SuperStar che grazie al numerino stella – ed ovviamente altri 4 tra i numeri sorteggiati – ha fatto vincere poco meno di 54mila euro ad un singolo (fortunatissimo!) giocatore. L’aspetto migliore di questa giornata non ottimale è che nel frattempo è cresciuto ancora il jackpot del Superenalotto, che ha sfondato la soglia dei 77,7 milioni di euro: un bottino niente male!

ADDIO AL CAMPIONE TOTTÒ SCHILLACI: QUALI SONO I NUMERI CALCISTICI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Appuntamento – in chiusura – con la Smorfia Napoletana che ha come sempre un bagaglio di numerini che voi potrete facilmente usare per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per cercare di piegare la sorte a vostro favore; e per farlo la notizia del giorno è (quasi ovviamente) quella della recentissima – e tragica – morte del campione Totò Schillaci che nella giornata di oggi è stato celebrato con l’ultimissimo saluto da parte dei suoi fan.

Seppur non sia un numero ‘piacevole’ il 13 è proprio la morte che si accompagna anche al 47 del morto; mentre non dovremmo neppure dimenticarci del 90 (ovvero il funerale) e della coppia 1-55 che si associa al ‘campione di calcio’, ma in questo caso potremmo anche giocarci alcuni dei numeri più importanti della carriera di Totò come il quartetto 61-26-11-58 per le reti segnate con le quattro magliette che ha indossato, o anche il 7 dei gol messi a segno con la maglia della nazionale azzurra tra il ’90 e il ’91.