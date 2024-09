Pronti per una nuova estrazione del Simbolotto? Dopo quella del Lotto è prevista, infatti, quella del gioco a lui abbinato, che ormai da oltre cinque anni riempie di premi tantissimi giocatori. Questo gioco è legato a una ruota, che varia mese dopo mese, quindi non c’è nessuna scelta da fare, se non quella di giocare: non avete numeri e simboli da scegliere, perché vengono assegnati automaticamente.

Quindi, effettuata la giocata al Lotto optando per la ruota in promozione, che nel caso di settembre è la ruota di Palermo, il sistema provvede all’assegnazione di una combinazione del tutto casuale di 5 numeri e simboli, che viene stampata direttamente sulla schedina di gioco.

Poi non resta che attendere l’uscita della cinquina per capire se la combinazione è fortunata. In tal caso, dovrete valutare anche il tipo di premio vinto tra quelli disponibili. Ad esempio, tenendo conto di una giocata di un euro, le vincite nette sono di 10mila euro col 5, 50 euro col 4, mentre si vincono 5 euro col 3, infine ci si accontenta di un solo euro con il 2.

FREQUENTI E RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In vista del concorso odierno del Simbolotto, diamo uno sguardo alle statistiche che poi verranno aggiornate con l’uscita dei numeri e simboli vincenti. Ci sarà il 33 Elica nella combinazione fortunata? Finora ha accumulato 114 uscite, due in più del 18 Cerino che è al secondo posto dei frequenti. Al terzo posto c’è un tris di simbolotti, formato da 12 Soldato, 3 Gatta e 13 Rana che hanno collezionato 107 frequenze. Una in più di 7 Vaso e 29 Diamante che sono al quarto posto. A completare la top five il 35 Uccello, che ha messo in fila 105 estrazioni.

Ora scopriamo i ritardatari, con il 30 Cacio che è a 31 assenze, con un vantaggio interessante sul 4 Maiale, che è a 27 ritardi. Al terzo posto troviamo 28 Ombrello, che invece è a quota 23. Alle sue spalle c’è una coppia, quella formata da 2 Mela e 13 Rana, che di assenze ne hanno accumulate 21, due in più di 39 Forbici, che chiude la top five con i 19 ritardi.