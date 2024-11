Si tiene oggi il terzo (e penultimo) appuntamento settimanale con la Dea Bendata della fortuna, in questo caso nelle vesti che la vedono protagonista dei concorsi del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tra i più famosi e partecipati su tutto il nostro bel territorio; nonché tra i più ricchi in assoluto, con premi che ogni settimana arrivano agilmente a superare svariate decine di milioni assegnati tra tutti e tre: giusto per farvi un esempio, solamente nella giornata di ieri – giovedì 21 novembre 2024 – complessivamente sono stati assegnati la bellezza di oltre 25,6 milioni di euro, che se sommati ai totali annuali superano – addirittura – i 4,5 miliardi, tenendo conto peraltro che in quest’ultimo totale mancano i premi superenalottiferi!

Tornando indietro ai 25,6 milioni di ieri, vale la pena precisare che il totale maggiore si è riscontrato – ancora una volta – nel 10eLotto, titolare da solo di 21,8 di quelli con il premio singolo più alto che è arrivato addirittura a valere 100mila euro vinti da due differenti fortunati vincitori; il tutto mentre nel Lotto (che al totale contribuisce con 3,7 milioni) il bottino più alto ha superato di poco i 25mila euro, quasi doppiati con un secondo premio che ha raggiunto il vale di 24mila!

Superenalotto n. 186 del 22/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 187 del 22/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 187 del 22/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

TORNANO IL SUPERENALOTTO E IL SUO JACKPOT MILIONARIO: I PREMI PIÙ ALTI DI IERI

In questo ricco caos di totali e singoli premi – ovviamente – non manca neppure il Superenalotto che tra i tre giochi si piazza (anche qui: ancora una volta) nel mezzo vantando un contributo pari a 4,1 milioni: d’altra parte, guardando ai singoli premi non possiamo che notare che ieri si è arrivati solamente alla – comunque ottima, non neghiamolo – cifra di 33mila euro vinti con 5 differenti schedine altrettanto fortunate, con l’opzione ‘SuperStar’ che ha permesso di incassare solo 13mila euro a chi ha indovinato 4 numeri e la Stella. L’avrete capito – ma vale certamente la pena sottolinearlo -, ieri non si è visto nuovamente uscire il jackpot che oggi è arrivato a valere l’impressionante somma di ben 34,7 milioni di euro!

APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA: QUALI SONO I NUMERI FORTUNATI DI OGGI?

Superata la lunga parentesi che ogni settimana ed ogni giorno dedichiamo ai premi dei tre amatissimi concorsi, non ci resta che lasciarvi in compagnia della Smorfia Napoletana prima di salutarvi e ridarvi appuntamento tra queste righe per scoprire tutti assieme numeri vincenti dei concorsi di oggi: se non sapeste di cosa stiamo parlando, grazie alla Smorfia possiamo suggerirvi una serie di numeri (speriamo) fortunati per Lotto, 10eLotto e Superenalotto partendo da un notizia di cronaca interessante delle ultime ore.

Oggi la nostra attenzione, forse per vicinanza territoriale con la tradizione smorfiesca, è ricaduta – e sempre occhi puntati sulle parentesi per i numerini associati a determinate parole – sul singolare arenamento di una piccola barca (13) a vela (62, da invertire a 26 se si preferisse la parola ‘veliero’) sulle spiagge (80) di Castellammare di Stabia: si trovava in una secca già dalla scorsa estate (23), ma solamente dopo gli ultimi giorni di forti venti (4) è tornata a riva, toccando la sabbia (26).