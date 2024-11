Sta per concludersi l’ennesima settimana lavorativa di questo 2024 con un appuntamento sempre fissato – allo scoccare delle ore 20 in punto – ed immancabile con il Simbolotto che anche in questo venerdì 22 novembre 2024 vi permetterà di cercare di portarvi a casa uno dei suoi ricchi e sempre ambiti premi in palio; fermo restando ovviamente che innanzitutto per provarci dovrete farvi trovare pronti al cospetto della Dea Bendata con una schedina del Simbolotto in mano che vi darà il diritto di partecipare anche al sorteggio dei numeri vincenti del Lotto dato che – lo saprete bene se siete degli affezionati giocatori – sono giochi legati tra loro a filo doppio!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 21 Novembre 2024

Soffermandovi un attimo su questo punto, preme ricordarvi le pochissime (tecnicamente una sola!) e semplicissime regole del Simbolotto che relegano la partecipazione al sorteggio ad una scommessa da fare inizialmente nel Lotto: l’unica cosa da tenere a mente è che tra le 11 ruote disponibili associate ad altrettante città, dovrete scegliere quella di Torino che per tutta la durata di novembre è stata in promozione; fermo restando che a partire dal prossimo mese (e per tutti gli altri a venire) cambierà in un lungo viaggio che le percorrerà tutte nel corso dell’anno!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 21 Novembre 2024

QUANTO SI PUÒ VINCERE CON IL SIMBOLOTTO: TUTTI I PREMI IN PALIO

Giocato al Lotto ed ottenuta la cinquina di simboli del Simbolotto non vi resterà da fare altro se non aspettare – magari proprio qui con noi – l’estrazione serale per scoprire nell’arco di pochi minuti di rapido controllo se siete riusciti a portarvi a casa qualche bel premio: soffermandoci su questo (assolutamente non trascurabile) aspetto, vi ricordiamo che i bottini in palio complessivamente sono quattro, dal primo associato ai due simboli che vi restituirà la vostra puntata, passando poi per un secondo step da minimo 5 euro, un terzo che arriva alla doppia cifra con 50 euro ed un ultimo – certamente il più ambito – che nel minore dei casi ne varrà almeno 10mila; ma la cosa più interessante è che ad ogni incremento nella vostra puntata le cifre raddoppieranno!