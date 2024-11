Una nuova serata di estrazioni e concorsi sta per aprirsi accompagnandoci per la seconda volta in questa settimana (che ha già fatto segnare alcuni premi niente male!) tra le folte file di numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: come sempre se voleste conoscere solamente i numeri scelti dalla Dea Bendata, dovrete attendere ancora pazientemente qualche ora, con l’appuntamento ufficiale previsto per le 20 in punto; ma in caso foste ancora in attesa di piazzare la vostra scommessa, sappiate che dopo le 19:30 le opportunità si chiuderanno e sarete costretti (volenti o nolenti) ad attendere fino a domani, oppure fino a sabato.

Tornando indietro ai premi niente male che abbiamo citato pochissime righe fa, ci teniamo a dirvi che grazie al Lotto solamente lo scorso martedì sono stati – in particolare – cinque i giocatori ad esultare più degli altri: il primo (ovvero il più fortunato) si è portato a casa più di 16mila euro, mentre il secondo per poco non ha raggiunto i 15mila e gli altri tre ne hanno vinti tra i 9.750 e i 9mila e cinquecento. D’altra parte, a far sognare veramente un (ora ricco!) giocatore è stato il 10eLotto che gli ha permesso di tornare a casa – grazie ad un eccellente ‘9 Oro’ – con la bellezza di 50mila euro tondi; accompagnato da numerosi altri vincitori che non hanno superato la – comunque ottima – cifra di 20mila euro.

Superenalotto n. 185 del 21/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 186 del 21/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 186 del 21/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUESTA SERA IN PALIO 34,1 MILIONI DI EURO

E dopo un sabato abbastanza giù di tono, anche il Superenalotto di martedì è tornato a donare qualche ricca emozione ai più di 576mila vincitori che sono riusciti a centrare almeno un paio dei numeri sorteggiati dalla Dea Bendata lo scorso martedì, il tutto – vale certamente la pena partire da qui – lasciando intatto il jackpot che oggi (non a caso) è arrivato a valere l’impressionante cifra di 34,1 milioni di euro: nel capitolo dedicato ai premi – però – vorremmo soffermarci in particolare su quegli otto bottini che si sono attestati a cifre comprese tra i 43mila e i 50mila euro grazie – rispettivamente – alle combinazioni da 5 o 4 numeri vincenti con l’aggiunta nel secondo caso della sempre ricca opzione Stella.

L’IMPRENDITORE MINACCIA DI MANGIARE LA BANANA DI CATTELAN: I NUMERI DELLE SMORFIA NAPOLETANA

Passando ora – come di consueto – all’appuntamento con la Smorfia Napoletana che ci condurrà direttamente (lo ripetiamo: non prima delle 20 in punto) alle estrazioni serali, oggi per voi la sorte ha estratto ben 6 differenti numeri partendo da una simpatica notizia: recentemente – infatti – un imprenditore cinese ha acquistato all’asta la famosissima banana dell’artista italiano Cattelan premettendo (forse ironicamente!) che la mangerà non appena gli verrà consegnata.

I numeri della Smorfia – appunto – sono in totale sei, tra i quali spicca la coppia 78-17 associata alla coppia di parole banana-arte, ma anche il 47 di mangiare e il 37 che si associa alla locuzione ‘mangiare una banana’ ed – infine – al 75 di imprenditore e al 6 per i milioni spesi dal cinese: unite tutti questi numeri e avrete a disposizione una solida base da cui partire per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!