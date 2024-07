I NUMERI DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

I motori della Dea Bendata si sono accesi da pochi minuti e dopo aver ingranato le prime marce sono arrivati al cospetto del Superenalotto: proprio a lui spetta aprire questa nuova serata di estrazioni, assegnando (o almeno: lo speriamo!) il suo jackpot prima di passare la palla al Lotto e al 10eLotto, prontissimi sulle loro rampe di lancio che si apriranno tra pochi minuti! Senza correre troppo, per ora ci soffermiamo sulla sestina che oggi potrebbe valervi la bellezza di 52 milioni di euro: un montepremi per il quale – certamente – dovrete combattere con le unghie e con i denti, ma che si accompagna anche a tante (tantissime!) altre possibilità leggermente minori ma comunque piacevoli.

Tenete gli occhi ben aperti per non rischiare di perdere di vista nessuna delle combinazioni vincenti, tenendo anche a mente che l’ordine di uscite dei sei numeri sarà del tutto ininfluente rispetto alla vostra puntata! L’attesa è tanta e non ci va di dilungarci troppo, quindi vi lasciamo immediatamente i numeri vincenti di oggi del Superenalotto, invitandovi – però – anche a tornare su questa stessa pagina tra pochi minuti per scoprire i loro ‘colleghi’ del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 116 del 23/07/2024

Combinazione Vincente

90 – 63 – 64 – 59 – 82 – 24

Numero Jolly

62

Superstar

24

CRESCE L’ATTESA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Si è aperta da poco meno di 48 ore una nuova settimana – precisamente la penultima di luglio, che si chiuderà a metà della prossima settimana – e con l’arrivo di martedì non può mancare l’appuntamento con il Lotto, sempre accompagnato dal Superenalotto con il suo ricco jackpot e (ovviamente) dal 10eLotto: tre ottimi appuntamenti che potrebbero a permettere a qualcuno – anche se noi speriamo a tutti – tra voi carissimi lettori di portarsi a casa cifre milionarie con una semplicissima e rapidissima scommessa dal costo di soli 2 euro (meglio precisarlo: per ognuno dei tre giochi).

Se non credete alle possibilità milionarie di cui vi parlavamo prima allora seguiteci un attimo nel viaggio tra le quote degli ultimi concorsi che ci fa fare immediatamente tappa nelle 11 ruote nazionali lottifere che proprio nella giornata di sabato scorso – era il 20 luglio 2024 – ha assegnato il suo premio più alto di tutto il 2024: parliamo della bellezza di 1,2 milioni di euro vinti da un solo (verrebbe da dire: fortunatissimo!) giocatore pistoiese che ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi!

Un pochino (per così dire) meno fortunato il 10eLotto – e non preoccupatevi che poi arriveremo anche al Superenalotto – che sempre nel concorso di sabato ha deciso di premiare soprattutto il Veneto, il Piemonte e la Sicilia: nel primo caso i premi complessivi valevano più di 39 mila euro e se nel secondo hanno superato di poco i 28 mila, nel terzo si sono fermati a 26 mila; bottini certamente minori rispetto agli 1,2 milioni di cui vi parlavamo prima, ma che sicuramente potrebbero far comodo a non pochi tra voi carissimi giocatori.

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO: LE QUOTE DELLO SCORSO SABATO E IL RICCO JACKPOT DI OGGI

Le quote del Superenalotto – come spesso accade, e se ci seguite assiduamente lo saprete bene – si piazzano più o meno nel mezzo rispetto ai suoi amici Lotto e 10eLotto con un sabato in cui non si sono raggiunti i 50 mila euro, ma sono stati centrati comunque ben 5 premi sopra i 45 mila: quattro nel gioco classico e l’ultimo nella sua (ricca) versione SuperStar. Nel frattempo (e per voi pronti con la schedina in mano sarà sicuramente un’ottima notizia!), nessuno ha messo le mani sul jackpot ed oggi – tenetevi forti – grazie al Superenalotto potreste vincere la bellezza di 52 milioni di euro tondi!

IL CALDO RECORD PORTA CON SÉ I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: CONSIGLI PER LE VOSTRE SCHEDINE

Lasciandoci anche oggi alle spalle quote, premi e jackpot, possiamo passare subito all’ultima parte di questo nostro immancabile viaggio nei giochi lottiferi che ci porta al cospetto della sempre utile Smorfia Napoletana! Senza dilungarci troppo, vi diciamo che oggi la notizia che abbiamo deciso di pescare ci riporta indietro di pochi giorni al 21 luglio: giornata che – secondo gli esperti – è stata la più calda mai registrata dal 1940 ad oggi; una brutta notizia, ma che grazie alla Smorfia potrebbe farci centrare la sestina del Superenalotto e il suo jackpot!

I numeri del destino (o del caldo!) sono almeno 4 secondo la tradizione smorfiesca: il ‘caldo’ 7, l’estivo 23, il cocente 1 del ‘sole’ e il 57 per la parola ‘temperatura’; ma è anche vero che potreste aggiungere alle schedine il 17, pari a quel record di temperatura media registrato sabato, o anche il 21 per la data del calendario! Mettete tutti i numeri assieme, aggiungetene di alcuni tra i vostri preferiti o più fortunati, compilate le schedine e aspettate pazientemente fino a questa sera: noi terremo le dita incrociate per tutti voi carissimi giocatori e lettori, sperando che nei prossimi giorni parleremo di qualche nuovo milionario!