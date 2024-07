In quanti saranno stati fortunati con l’estrazione di oggi del Simbolotto? È tempo di andare a scoprirlo, come di consueto dopo il viaggio nelle ruote del Lotto, concorso a cui è collegato. L’ambizione di tutti i partecipanti è ovviamente quella di ottenere i 10 mila euro messi in palio, ma ciò secondo le statistiche accade soltanto a uno su 1.221.759 giocatori, per cui c’è da incrociare le dita. Tantissimi auspicano a questa vincita ad ogni appuntamento, ancor di più adesso che c’è bisogno di denaro per concedersi qualche vacanza estiva.

Non c’è più da attendere per scoprire qual è stata la propria sorte in questa occasione. I simboli e i numeri infatti sono stati appena annunciati. Non bisogna fare altro che comparare la combinazione vincente con quella che si trova in fondo alla propria schedina, prestando attenzione a non sottovalutare nessun dettaglio, anche perché ci sono in palio pure dei premi di consolazione. Adesso siamo finalmente pronti a mostrarvi l’esito dell’estrazione del Simbolotto, ecco i simboli e numeri vincenti del 23 luglio 2024: la Rondine (45), la Testa (34), l’Italia (1), la Mano (5), il Maiale (4).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

La settimana è ancora agli albori ed è il momento di rinnovare il primo appuntamento col Simbolotto, il gioco completamente gratuito che si accompagna ad ogni estrazione del Lotto e permette di vincere 10 mila euro in più. La partecipazione non prevede nessuno sforzo, né mentale né economico, perché è del tutto automatica. L’unica condizione necessaria è quella di prendere parte al concorso principale e, in particolare, giocare una schedina nella ruota di riferimento per il mese in corso, ovvero quella Nazionale. È facilmente individuabile poiché contrassegnata dalla lettera “S”: non si può sbagliare.

Coloro che sono più avvezzi a questo gioco sapranno sicuramente cosa accade dopo avere compilato questa procedura. Anche il passaggio successivo del Simbolotto è molto semplice, poiché non bisogna fare proprio nulla. Sul documento stampato in ricevitoria oppure ottenuto attraverso la compilazione della schedina online, infatti, appariranno cinque simboli e numeri che vanno da 1 a 45. Essi sono la nostra combinazione, che si spera ovviamente coincida a quella vincente. Se così dovesse essere, avremo ottenuto il massimo premio in palio. Anche se la corrispondenza non è completamente esatta, però, c’è qualche riconoscimento in denaro con cui ci si può consolare.

Simbolotto, qualche curiosità prima dell’estrazione di oggi

L’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 23 giugno 2024, è soltanto l’ultima di una lunga serie, dato che ormai questo concorso abbinato al Lotto è ampiamente conosciuto e amato tra gli appassionati. Non viene mai comunicato quando la combinazione vincente viene indovinata da qualche giocatore, ma sappiamo che spesso si ottengono premi interessanti. Non resta dunque che giocare e incrociare le dita, nella speranza di vedere comparire in coda alla propria schedina i simboli e numeri che più ci piacciono. È importante precisare infatti che non possono essere scelti, ma che vengono sorteggiati casualmente.

Se andiamo a guardare alle precedenti combinazioni vincenti del Simbolotto, notiamo che il simbolo protagonista assoluto delle ultime estrazioni è sicuramente il Cerino (18), che è apparso più volte di tutti. Anche l’Elica (33), la Rana (13) e la Gatta (3) tuttavia non scherzano. Chissà se si faranno vedere anche quest’oggi.