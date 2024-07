LE COMBINAZIONI DI LOTTO E 10ELOTTO DI OGGI DOPO IL SUPERENALOTTO

Chiuso l’appuntamento con il Superenalotto ora i riflettori si accendono sui 70 (o 73 se consideriamo anche le cifre Oro e Doppio Oro) numeri vincenti che tra Lotto e 10eLotto potrebbero rendere decisamente fortunata questa vostra serata di metà luglio! Dato che i numeri sono tanti e la mente con questo caldo non sempre riesce ad essere lucida al massimo, dopo aver dato un’occhiata alle combinazioni qua sotto vi invitiamo anche a fare – magari domani o dopodomani – un secondo controllo sui siti ufficiali dei due giochi, usando il programmino automatico di verifica delle schedine che trovata in homepage: vi basterà inserire il numero della vostra schedina e la data del concorso per scoprire subito l’eventuale premio che potrete andare immediatamente ad incassare in una ricevitoria Sisal!

Dato che la sorte non aspetta nessuno, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto di oggi, sperando che per tutti voi carissimi lettori si traducano in un premio milionario!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 118 del 25/07/2024

03 – 10 – 11 – 12 – 20 – 30 – 32 – 36 – 37 – 48 – 50 – 51 – 55 – 57 – 59 – 70 – 73 – 76 – 84 – 86

NUMERO ORO: 59

DOPPIO ORO: 59 – 37

EXTRA: 01 – 06 – 15 – 19 – 26 – 31 – 34 – 44 – 56 – 68 – 69 – 74 – 78 – 82 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 118 del 25/07/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 59 37 73 82 89 CAGLIARI 57 10 20 69 44 FIRENZE 36 03 30 57 56 GENOVA 50 11 55 15 78 MILANO 76 70 74 68 80 NAPOLI 59 51 06 19 47 PALERMO 48 86 34 01 53 ROMA 12 50 26 32 24 TORINO 84 32 78 26 37 VENEZIA 30 12 19 31 80 NAZIONALE 84 89 33 12 52

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: CACCIA AL JACKPOT

L’ennesimo giovedì – questa volta, ovviamente, il 25 luglio 2024 – è quasi finito ma non prima del sempre tradizionale, attesissimo e (soprattutto) divertente appuntamento con la Dea Bendata pronta a donare a tutti voi carissimi lettori i numeri vincenti del Superenalotto, nella speranza di darvi anche il suo ricco jackpot che oggi – vale sempre la pena ricordarlo – è arrivato a valere 52,8 milioni di euro!

Dopo questo appuntamento (lo ricordiamo giusto nel caso foste alle vostre primissime armi con i concorsi a premi Sisal) il destino ci guiderà anche verso le combinazioni del Lotto e del 10eLotto; ma per ora è importante rimanere concentrati sulla schedina superenalottifera per non rischiare di distrarvi pensando ad altro, con il risultato di perdere l’appuntamento vincente con la Dea Bendata. Quindi, ecco a voi i sei numeri vincenti di oggi del Superenalotto; teniamo le dita incrociate per voi e vi auguriamo un calorosissimo buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 117 del 25/07/2024

Combinazione Vincente

87 – 69 – 23 – 56 – 21 – 2

Numero Jolly

52

SUPERSTAR

42

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE!

Ancora una volta – come da nostra abitudine – torniamo a parlarvi in questo caldo giovedì 25 luglio 2024 del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, i tre giochi che tra jackpot, montepremi e piccole sorprese ogni settimana (per ben quattro volte!) cercano di donare delle ricchissime emozioni a tutti i voi giocatori, chiedendovi in cambio ‘solamente’ – si fa per dire – di indovinare almeno un paio tra i numeri che verranno estratti in serata! L’attesa (ne siamo certi!) è veramente tantissima e giusto per farvi un po’ gola ci teniamo a soffermarci un attimo sui tre concorsi dello scorso martedì e – soprattutto – sui premi più alti che sono stati vinti nel nostro ‘stivale’.

Dopo un sabato record, il Lotto anche martedì scorso non si è risparmiato e – seppur questa volta non si sia segnato nessun premio da oltre 1 milione di euro – ha deciso di donare la bellezza di 88mila euro in tutta la Lombardia: i vincitori erano in totale due, uno di Como e l’altro di Bergamo, che si sono intascati (rispettivamente) 62mila e 26mila euro! La stessa cosa la potremmo dire anche per il 10eLotto, reduce da un mese in cui ha segnato anche lui il suo record del 2024 e che un paio di giorni fa ha donato a qualcuno tra voi giocatori ben 2 premi da 50mila euro l’uno.

52,8 MILIONI DI EURO: QUESTO È IL VALORE DEL JACKPOT DI OGGI DEL SUPERENALOTTO

E mentre la fortuna tra il Lotto e il 10eLotto è tornata a colpire – fortunatamente prima dell’estate – anche il Superenalotto si è accodato al carro dei vincitori, ma purtroppo (per ora) nessuno è riuscito ancora a toccare il jackpot, sempre più alto e sempre più impaziente di un qualche fortunatissimo che riesca finalmente a farlo scendere dal suo podio! Facendo un passetto indietro, nella giornata di martedì i premi più alti tra tutti e 561mila quelli assegnati valevano poco meno di 85mila euro (precisamente: 84.958,67), mentre altri tre giocatori se ne sono portati a casa più di 40mila l’uno; e tornando al jackpot, siamo felici di dirvi che proprio oggi nel Superenalotto potreste vincere fino a 52,8 milioni di euro!

DALLE MEDUSE BRASILIANA ALLA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI DEL DESTINO PER LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Pochi giorni fa in Brasile – e a breve capirete cosa c’entra con Lotto, 10eLotto e Superenalotto – è stato osservato un raro (ma pericoloso) banco di meduse ‘uovo fritto’: un vero e proprio spettacolo unico nel suo genere e che potrebbe tornarci comodo per darlo ‘in pasto’ alla Smorfia Napoletana ed ottenere – così – una serie di numeri che per voi carissimi giocatori e lettori potrebbe tradursi in un appuntamento ricco con la Dea Bendata!

In particolare – consultando il vocabolario smorfiesco – abbiamo scelto cinque cifre: 1 – 18 – 61 – 80 – 88, che sono associate ad altrettante parole come ‘mare’, ‘medusa’, ‘fritto’, ‘spiaggia’ e ‘uova’; ma vi ricordiamo anche che si tratta di un semplice esempio perché nella realtà la Smorfia funziona al meglio quando è basata sui vostri sogni, i racconti che più vi hanno colpito e tutte quelle immagini che periodicamente vi rimbalzano in mente”