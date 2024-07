Un nuovo appuntamento del Simbolotto arriva nella serata di oggi, giovedì 25 luglio 2024, come di consueto dopo l’estrazione del Lotto. È ormai quasi alla fine questo mese connesso alla ruota Nazionale, ma chissà che quest’ultima non regali ancora qualche ghiotto premio prima di essere salutata. La prossima a cui bisognerà fare riferimento è quella di Genova, ma è presto per preoccuparsene, anche perché è possibile identificare quella giusta semplicemente andando a caccia della “S” che la distingue. È da pensare, piuttosto, a quelli che saranno i simboli e numeri vincenti di questa sera. L’obiettivo di chiunque abbia partecipato al concorso infatti è che essi combacino con quelli stampati nella propria schedina, così da aggiudicarsi i 10 mila euro in palio.

Per coloro che sono meno avvezzi a questo gioco ma proprio oggi intendono tentare la sorte, andiamo a spiegare come si partecipa all’estrazione del Simbolotto. Il meccanismo è molto semplice, in quanto è sufficiente giocare una schedina del Lotto, al costo minimo di un solo euro, ovvero quello standard, per entrare automaticamente nel giro. In coda alla schedina di riferimento apparirà una combinazione di cinque simboli e numeri, che non possono essere scelti autonomamente ma sono del tutto casuali. Chissà che non siano proprio quelli giusti.

Quali sono i numeri e i simboli più fortunati del Simbolotto?

Nel gioco del Simbolotto ci sono simboli e numeri più o meno fortunati, a rivelarlo sono le statistiche. È interessante andare a osservarli prima di scoprire l’estrazione vincente di oggi, sebbene siano poco condizionanti relativamente alla partecipazione dei giocatori, che in questo concorso non sono artefici del proprio destino. I numeri dicono che il numero 18, che corrisponde al Cerino, è sicuramente quello più ambito, dato che di recente è comparso ben 109 volte. Tra le estrazioni è frequente anche il 33, ovvero l’Elica, che ne ha solo una in meno. Non si fa vedere da tempo, invece, il Diamante, che fa riferimento al numero 29, dato che manca da 37 occasioni. È da capire come tutto questo cambierà dopo questa sera e se ci saranno ghiotti premi da assegnare con il Simbolotto.

