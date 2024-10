IL LOTTO E IL 10ELOTTO PROTAGONISTI DELLA SERATA DI ESTRAZIONI: RICCHI PREMI IN VISTA

Rieccoci un’ultima volta (per oggi!) tra queste righe per portarvi in dono – come promesso qualche minuto fa – tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto che chiuderanno definitivamente questo triplo appuntamento con la fortuna lasciandoci solamente più in compagnia dell’Eurojackpot e del Million Day serale ai quali abbiamo dedicato un apposito articolo a parte!

Senza perderci in lunghe divagazioni, tra queste brevissime righe ci teniamo giusto a ricordarvi l’esistenza sui siti ufficiali dei due giochi di un comodissimo sistema per verificare in automatico e senza sforzi quali premi nasconde la vostra schedina partendo dal codice identificativo che trovate stampato sopra. Eccovi – ora, senza perdere altro tempo – tutti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto accompagnati dai nostri auguri di buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n° 171 del 25/10/2024

03 – 07 – 10 – 14 – 17 – 21 – 28 – 31 – 33 – 35 – 39 – 55 – 60 – 61 – 66 – 68 – 74 – 83 – 88 – 90

NUMERO ORO:10

DOPPIO ORO:10 3

EXTRA: 05 – 06 – 08 – 09 – 13 – 25 – 27 – 30 – 41 – 45 – 57 – 58 – 79 – 80 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 171 del 25/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 10 03 28 13 66 CAGLIARI 31 88 39 27 06 FIRENZE 60 31 03 05 80 GENOVA 07 03 83 79 30 MILANO 90 74 41 61 45 NAPOLI 66 68 87 33 75 PALERMO 21 14 58 30 61 ROMA 55 03 25 21 72 TORINO 17 33 88 09 62 VENEZIA 61 35 57 08 68 NAZIONALE 22 68 24 89 38

VIA AL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO: OGGI IL JACKPOT VALE 22,1 MILIONI DI EURO

Scoccate le ore 20 si è tenuta – come da programma – l’estrazione dei numeri vincenti di oggi del Superenalotto che precede quella del Lotto e del 10eLotto mettendo in palio il suo sempre ricercatissimo jackpot milionario: oggi abbiamo raggiunto la sbalorditiva cifra di 22,1 milioni di euro che in serata potrebbero finire nelle tasche di qualcuno tra voi carissimi lettori, purché (ovviamente) siate riusciti a centrare tutti e 6 i numeri che trovate qua sotto!

In ogni caso – prima di passare ai numeri – vi ricordiamo che domani si terrà un nuovo concorso del tutto identico a quello di oggi, seguito la prossima settimana da altri tre (non quattro, dato che quello del primo novembre verrà rinviato) appuntamenti sempre imperdibili! Passiamo ora subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto, dandoci appuntamento alle altre due estrazioni che si terranno tra qualche minuto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 170 del 25/10/2024

Combinazione Vincente

80 – 11 – 5 – 39 – 41 – 62

Numero Jolly

78

Superstar

33

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE!

Siamo arrivati, proprio nella giornata di oggi – che è ovviamente venerdì 25 ottobre 2024 – al 170esimo concorso annuale del Lotto che sarà (come sempre) accompagnato dal Superenalotto e dal 10eLotto con una serie di premi, bottini e jackpot che potrebbero attendere proprio qualcuno tra voi carissimi ed affezionati lettori: come sempre facciamo, anche oggi vi accompagneremo da qui fino a qualche minuto dopo le ore 20 per riportarvi – puntualissimi e precisissimi – tutte le varie combinazioni di numeri vincenti nella speranza di scoprirvi milionari!

Dato che siamo arrivati ad un concorso ‘tondo’ – appunto, il 170esimo – e visto che nei concorsi di ieri, giovedì 24, non si è visto nessun premio particolarmente alto (fuorché una doppia tripletta di premi di poco superiori ai 20mila euro sia nel Lotto che nel 10eLotto), vale la pena tirare un pochino le somme di questa prima parte del 2024 che nell’arco solo 169 tripli concorsi complessivi ha assegnato esattamente 1 miliardo di euro con le cinquine lottifere ed – addirittura – 3,1 miliardi nell’ambito 10elottifero; per un numero impossibile da calcolare di vincitori in parte diventati milionari!

IN ARRIVO IL TERZO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO DEL 2024?

Purtroppo il discorso sui totali assegnati negli ultimi 169 concorsi che vi abbiamo appena fatto non possiamo applicarlo anche al Superenalotto dato che non esiste un simile registro delle vincite, ma d’altra parte possiamo sicuramente dirvi che nel solo 2024 sono stati vinti ben due jackpot: l’ultimo da quasi 90 milioni esattamente 10 giorni fa e il primo (entrato di diritto nella top 10 dei premi più alti mai assegnati dal gioco) da 101 milioni ad inizio maggio in uno degli anni più fortunati da quell’ormai lonano 1997 in cui il gioco venne ufficialmente lanciato; mentre oggi chiunque tra voi cari lettori piazzerà una scommessa lo farà per un bottino in palio da ben 22,1 milioni di euro!

I CONSIGLI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: L’ACROBATICO GIRO DELLA MORTE DEI PILOTI CECHI

Insomma, questo lungo preambolo per dirvi che – tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto – la posta in gioco può essere veramente alta e visto che si avvicina il momento in cui potremo scoprire i numeri vincenti di oggi, vi lasciamo nelle fidate mani della Smorfia Napoletana che ha (come ogni giorno) in serbo per voi una combinazione pronta per diventare schedina: tra sogni e racconti noi abbiamo scelto una notizia, ovvero quella dell’incredibile acrobazia compiuta dagli aviatori della squadra Flying Bulls.

Senza lasciarci nessuna parola indietro, ad acrobazia si associa il 38, mentre agli aviatori il 37 (o 68 se preferite la parola ‘piloti’); poi potremmo aggiungere anche l’11 degli arei che hanno guidato e la coppia 36-13 per l’acrobazia realizzata, ovvero un ‘giro della morte’, aggiungendo poi anche il 29 per il ponte ferroviario al centro della loro performance (o la coppia 6-22 per ‘ponte’ e ‘ferrovia’) ottenendo così ben 9 numeri quasi sufficienti anche per l’intera schedina del 10eLotto!