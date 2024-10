Un’altra settimana di concorsi lottiferi sta per chiudersi, ma non prima di averci di averci accompagnato ancora una volta in un doppio appuntamento che si terrà tra oggi e domani con il simpatico (e ricco!) Simbolotto che uscirà da una settimana in cui – almeno, per ora – non abbiamo visto uscire nessun primo associato all’intera cinquina di simbolotti: nessun ‘5’ insomma negli ultimi giorni, ma senza dimenticare o ignorare che solamente la scorsa settimana grazie al Simbolotto sono stati vinti più di 35mila euro nella categoria massima – su due diverse giocate – preceduti da un altro singolo bottino da 30mila vinto lo scorso 10 di ottobre con un 2024 che conta ben 56 cinquine indovinate delle 339 totali centrate dal 2019!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 24 Ottobre 2024

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SIMBOLOTTO: COME SI GIOCA E QUANTO SI VINCE

Come avrete evidentemente notato – sempre che non ne foste già al corrente perché frequentatori abituali di questi ‘ambienti’, il Simbolotto non mette in palio nessun premio fisso ma – in base a quanti tra i simboli vincenti riuscirete ad indovinare – vedrete la vostra scommessa moltiplicarsi: con due simboli vi riporterete a casa l’esatto valore giocato e dopo un gradino che decuplicherà la puntata (con 3 simboli) e un altro che la moltiplicherà per 50 (ovviamente 4 indovinati su 5), con l’intera cinquina del Simbolotto vi spetterà la vostra scommessa moltiplicata per – addirittura – 10mila euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 24 Ottobre 2024

Vi abbiamo parlato di scommesse e puntate inerenti al Simbolotto ma è bene – a scanso di equivoci – specificare che in realtà questo concorso non vi costerà nulla dato che la cifra puntata farà riferimento al Lotto: con 1 singolo euro (e sempre fino al massimo di 200) giocato sulla ruota promozionale lottifera – che ad ottobre è quella di Roma, prima di passare a Torino a novembre – parteciperete ad entrambi i concorsi, con una doppia possibilità di vincita garantita da una sola schedina e premi che si sommeranno tra loro!