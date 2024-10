PRONTA LA SESTINA VINCENTE DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: OCCHI PUNTATI SUL JACKPOT

Anche questa sera è finalmente arrivato il momento di scoprire tutti i numeri vincenti del Superenalotto che potrebbero portare nelle tasche di qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi lettori il sempre ambitissimo jackpot che oggi ha raggiunto la cifra di 21,5 milioni di euro, oppure anche uno dei tanti altri (e potenzialmente altrettanto ricchi) premi messi in palio della Dea Bendata della fortuna! Soffermandoci un attimo sul tema del jackpot, ci teniamo a ricordarvi che in questo 2024 la fortuna ha già colpito in grandissimo stile in ben due occasioni, assegnando solamente lo scorso maggio il nono premio più alto mai assegnato nei 27 anni di gioco (dal valore di 101,5 milioni di euro), seguito lo scorso martedì 15 ottobre da un secondo premio da quasi 90 milioni, in un vero e proprio anno tra i più ricchi della lunga storia del Superenalotto.

Tenendo le dita incrociate per tutti voi – nella speranza che domani vi parleremo del terzo jackpot del 2024 – diamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto di oggi, giovedì 24 ottobre 2024.

Ultima estrazione Superenalotto n. 169 del 24/10/2024

Combinazione Vincente

7 – 23 – 31 – 29 – 21 – 28

Numero Jolly

20

SUPERSTAR

66

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE!

Dopo – ci arriviamo subito – un ricchissimo martedì, tornano ancora una volta oggi tutti i concorsi a premi associati al Lotto che come sempre includeranno anche l’immancabile jackpot protagonista del Superenalotto e la decina associata al 10eLotto, il tutto ‘condito’ dal simpatico Simbolotto gratuito (che però trovate in un altro articolo interamente dedicato a lui!): quattro ottime occasioni che seppur – magari, non si sa mai – non riusciranno a rendervi milionari potrebbero sempre nascondere qualche ottima sorpresa utile ad affrontare con più tranquillità tutte quelle spese impellenti che da tempo vi trascinate dietro rimandandole!

Se volete qualche esempio – tornando peraltro alla promessa fatta nelle primissime righe di questo articolo -, sappiate che solamente lo scorso martedì 22 ottobre nel Lotto è stato vinto il terzo premio più alto dell’intero 2024: si tratta di un bottino dalla bellezza di 494mila euro vinto nelle immediate vicinanze di Venezia con una schedina che conteneva addirittura una quaterna, quattro terni e sei ambi, accompagnato da altri 216mila e da ulteriori 125mila vinti tra Roma e il milanese; senza dimenticare neppure i 100mila vinti a Monza-Brianza grazie al 10eLotto!

—

Estrazione 10eLotto n° 170 del 24/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 170 del 24/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

COLPACCIO NEL SUPERENALOTTO DI MARTEDÌ, MA CON IL JACKPOT CHE RESTA INTACCATO

A confermare ulteriormente un martedì veramente (ma veramente) fortunato ci pensa anche il Superenalotto che – ve lo accenniamo rapidamente e poi ci torneremo tra poco – vanta ancora un jackpot del tutto inalterato ma con un singolo premio assegnato che ha sfiorato la soglia del mezzo milione: si trattava esattamente di 498mila euro vinti da un giocatore di Riva del Garda che ha centrato al contempo la combinazione da 5 punti e il numerino Stella. Intaccato (dicevamo) il jackpot che nella giornata di oggi è volato fino alla soglia dei 21,5 milioni di euro dopo il fortunatissimo azzeramento della scorsa settimana, quando arrivò a valere quasi 90 milioni!

SI APRONO LE SELEZIONI PER IL FESTIVAL DI SANREMO 2025: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Chiudiamo (come sempre) la nostra rassegna giornaliera dedicata al Lotto e ai suoi fedelissimi compagni con una piccola parentesi dedicata alla Smorfia Napoletana che oggi ci porta in quel di Sanremo: proprio qui – infatti – si sono aperte da pochi giorni le selezioni ufficiali per il festival (parola associata al numero 84, che richiama anche l’11-Concorso e il 19-Gara) sanremese dedicato ai giovani (21) cantanti (45) ed artisti (81) che tra qualche mese ci faranno vivere emozioni (7) uniche ed indimaticabili con le loro canzoni (57) originali. Mettete assieme tutti i numeri che vi abbiamo appena elencato e in men che non si dica avrete completato le vostre – speriamo milionarie – schedine!