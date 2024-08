DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Com’è andata con il concorso del Superenalotto? Speriamo che la risposta sia ‘bene’ – o addirittura ‘benissimo’ -, ma a chi è rimasto un pochino deluso dall’appuntamento di oggi con la Dea Bendata ricordiamo che ore potete provare a rifarvi grazie ai concorsi del Lotto e del 10eLotto che hanno già sorteggiato tutte le loro numerosissime combinazioni vincenti e aspettano solamene qualcuno tre voi carissimi lettori e giocatori che si porti a casa parte di quei ricchi premi che hanno messo in palio questa sera!

Il nostro invito è sempre quello di prestare la massima attenzione a questa emozionante fase di ricontrollo delle schedine per evitare (a causa di una qualche sempre possibile distrazione) di sprecare una ricchissima occasione; ma senza sottrarvi troppo tempo vi lasciamo subito tutti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto di oggi: buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n° 137 del 27/08/2024

4 – 6 – 9 – 10 – 14 – 27 – 34 – 39 – 41 – 50 – 52 – 53 – 60 – 61 – 66 – 67 – 70 – 72 – 80 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 60

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 60 – 67

Extra: 7 – 18 – 20 – 21 – 25 – 36 – 40 – 43 – 48 – 51 – 64 – 69 – 73 – 74 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 137 del 27/08/2024

Ruota BARI 60 67 10 86 40 CAGLIARI 72 80 86 18 70 FIRENZE 9 52 73 43 48 GENOVA 70 14 41 43 64 MILANO 34 50 6 25 85 NAPOLI 53 50 36 43 20 PALERMO 66 61 7 4 85 ROMA 39 41 69 40 21 TORINO 39 27 51 48 74 VENEZIA 4 6 14 25 75 NAZIONALE 82 34 46 57 80

IL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

La serata di concorsi si è già aperta e spetterà – proprio in questo momento – al Superenalotto e al suo milionario jackpot aprire le danze scegliendo la sestina vincente per poi far piovere i ricchi milioni che portano con sé su tutti voi carissimi lettori: il montepremi massimo che potreste aggiudicarvi vale ben 66,7 milioni di euro, ma grazie a tutte le altre numerosissime categorie di vincita può sempre darsi che riusciate a portarvi a casa qualche bottino che – pur non essendo milionario – potrebbe cambiare qualcosa nella vostra vita!

Per scoprirlo (ovviamente!) è importante che non ci dilunghiamo troppo a lungo e mentre rimaniamo sintonizzati con la sala estrattiva Sisal per il Lotto e il 10eLotto che tra poco arriveranno a farci compagnia, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi – martedì 27 agosto 2024 – del Superenalotto!

Superenalotto n. 136 del 27/08/2024

Combinazione Vincente: 36 – 42 – 23 – 12 – 71 – 50

Numero Jolly: 80

Superstar: 40

SI APRE UNA NUOVA SETTIMANA DI ESTRAZIONI

Un’altra settimana si è aperta e con lei – sempre immancabili – arrivano anche i primi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che proprio nella giornata di oggi (ovviamente martedì 27 agosto 2024) cercheranno di far chiudere in bellezza questa calda estate a qualcuno tra voi carissimi lettori: il jackpot d’altronde non si vede ormai da diverso tempo e con lui sono mancati – specialmente nell’ultimo periodo – anche i ricchi premi che siamo stati abituati a vedere negli altri due giochi; ed è arrivato decisamente il momento di invertire questa tendenza!

Facendo un piccolo passetto indietro, in realtà vi dobbiamo confessare che già tra gli scorsi venerdì e sabato qualche bel premio – tra i migliaia assegnati – si è visto: è il caso (per esempio) di quei 50mila e rotti euro vinti a Savona grazie al Lotto e al suo recentemente introdotto Numero Oro, oppure anche agli altri più di 30mila vinti in quel di Cremona; mentre si è spinto ancora più in là il 10eLotto che – sempre tra venerdì e sabato – ha assegnato più di 180mila euro nella sola Puglia ed altri 150mila in Sicilia dove (tra i vari vincitori) ben due giocatori ne hanno vinti 100mila l’uno con le combinazioni da ‘9’!

DOPO IL LOTTO, APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT CONTINUA A CRESCERE

Si è dimostrato – però – leggermente meno generoso il Superenalotto che nuovamente sabato non ha visto nessuno tra voi carissimi giocatori e lettori portarsi a casa l’ambitissimo jackpot, nel frattempo salito a quota 66,7 milioni di euro: non sono – comunque – mancati i vincitori che tra tutte le schedine sono stati in totale più di 586mila con vincite variabili che sono arrivate (grazie ai punti ‘4 Stella’) a quota 41mila euro da un minimo (e qui ovviamente ci riferiamo alla quota ‘0 Stella’) da 5 euro, con vincitori ‘intermedi’ che se ne sono aggiudicati anche 29mila, quasi 3mila e a scendere dai 400 ai 5,63 vinti da chi ha indovinato solamente due tra i sei numeri vincenti.

IERI ERA LA GIORNTA MONDIALE DEL CANE: I NUMERI SUGGERITI DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Certi che tra di voi si nasconda qualcuno che – nonostante l’ormai imminente estrazione – è ancora indeciso sui numeri da indicare nella schedina, prima di darvi appuntamento tra qualche minuto per scoprire assieme a noi tutti gli esiti delle estrazioni di 10eLotto e Superenalotto; dedichiamo qualche minuti all’ormai classico (e speriamo apprezzato) viaggio nella Smorfia Napoletana che oggi partirà dalla Giornata mondiale del cane che si è celebrata ieri, lunedì 26 agosto.

I primi (e forse ovvi) numeri per le schedine potrebbero essere proprio quei 26 e 8 individuati come giorni in cui cade la festività, così come quest’ultima parola si associa al 9 oppure al 2 nel caso preferissimo un più colloquiale ‘festa’; ma all’appello non può neppure mancare il 6 del ‘cane’, accompagnato dal 22 che indica – invece – un generico ‘animale’ e se vi servissero potreste ricorrere anche all’84 di ‘mondo’ (per la portata globale della festa) e il 35 che – vicino a festa e festività – rappresenta la ‘giornata’!