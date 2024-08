IL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

Il Superenalotto è pronto sulla linea del via per aprire l’ennesima – ovviamente quella di oggi, sabato 24 agosto 2024 – serata di ricchi premi con l’annuncio dei numeri vincenti che potrebbero (e noi lo speriamo!) farvi mettere le mani su qualche bottino degno di nota: gli occhi saranno sicuramente puntati sul jackpot dal valore incredibile di ben 66 milioni di euro, intaccato da ormai diversi mesi e sempre più vicino alle cifre record entrate nelle top 10 storica superenalottifera!

Prima di dichiarare ufficialmente aperta la caccia al jackpot milionario, ci teniamo anche a ricordare a tutti voi carissimi lettori che tra qualche minuto diventeranno protagonisti della serata di estrazioni e premi anche il Lotto e il 10eLotto, con delle sequenze che – esattamente come stiamo facendo ora – vi riporteremo tra queste righe! L’attesa sta per finire, mettete mano alle vostre schedine e dichiariamo ufficialmente aperta la serata milionaria con i sei numeri vincenti di oggi del Superenalotto: buona fortuna carissimi lettori!

Ultima estrazione Superenalotto n. 135 del 24/08/2024

Combinazione Vincente

17 – 75 – 63 – 28 – 72 – 81

Numero Jolly

79

SUPERSTAR

51

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, CHE ATTESA PER I NUMERI VINCENTI!

Un’altra settimana di agosto sta per chiudersi e con l’arrivo dell’atteso riposo del sabato (o l’imminente ritorno al lavoro per chi ha la fortuna di essere ancora in vacanza) non possono che rinnovarsi anche gli appuntamenti con la Dea Bendata: oggi – come ogni sabato – la palla passa al Lotto, sempre accompagnato dai fedelissimi Supernalotto e 10eLotto che tra premi e jackpot potrebbero (finalmente?) donare qualche nuova emozione ad alcuni fortunati tra voi carissimi lettori!

Per ora l’esito delle estrazioni lottifere è (ovviamente) ancora del tutto ignoto e solamente a partire dalle ore 20:00 potremo scoprire qualcosa di più su questa calda serata; ma nel frattempo al servizio di tutti voi che dovete ancora piazzare la vostra scommessa ci teniamo a lasciarvi alcuni consigli sui numeri che potreste scegliere, riferendoci – come spesso facciamo – alle statistiche sui numeri che tra ieri e i giorni scorsi non si sono fatti vedere nelle estrazioni serali.

Riferendoci al sito AgiPro, sembra che nel Lotto continui a riconfermarsi come più ritardatario tra i numeri il 44 che – almeno sulla ruota di Roma – manca da esattamente 106 estrazioni, seguito in top 5 il 31 genovese, il 73 a Venezia, il 10 sempre nella Capitale e l’86 sulla ruota barese; mentre il sito del 10eLotto punta l’attenzione sulla cinquina 77-54-86-62-43 che ha collezionato tra le 6 (per gli ultimi tre numeri) e le 10 (per i primi due) assenze complessive.

—

Estrazione 10eLotto n° 136 del 24/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 136 del 24/08/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

66 MILIONI DI EURO: QUESTO È IL VALORE DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

Passando dai ritardi di Lotto e 10eLotto ai premi (sempre ricchi ed ambitissimi) del Superenalotto, ci teniamo a dirvi immediatamente che – finalmente – ieri la Dea Bendata è tornata a colpire con un premio che avrà certamente reso (a dir poco) felicissimo il fortunato che è riuscito a metterci le mani sopra: grazie a cinque tra i sei numeri sorteggiati ieri sera – infatti – il suo incasso è stato di ben 119.350,70 euro; un premio che non si vedeva da tempo!

In totale tra i 465mila vincitori di ieri i premi hanno supera i 2,7 milioni e oltre ai 119mila di cui vi abbiamo appena parlato hanno superato la soglia dei mille anche altri 83 giocatori: il più fortunato (con la combinazione 4 Stella) ha vinto poco meno di 31mila euro, mentre tutti gli altri 82 ne hanno incassai 2.308 con tre numeri e la cifra Stella; e – i più attenti l’avranno notato – dato che nessuno ha indovinato l’intera sestina, oggi il jackpot del Superenalotto vale 66 milioni di euro!

I CONSIGLI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LE VOSTRE SCHEDINE

Siete in cerca di consigli sui numeri da giocarvi nei concorsi perché non riuscite a trovare una combinazione che – in qualche modo – vi rappresenti e sentiate veramente vostra? Non preoccupatevi, ve ne suggeriamo una noi riferendoci (come sempre facciamo) alla Smorfia Napoletana, partendo dalla notizia della imminente ondata di calore che – sul finire dell’estate – attanaglierà ancora una volta il nostro bel paese: i numeri che sono 1-7-8-9-12-23, ma oggi non vi diremo a cosa sono riferiti in modo che possiate andare a divertirvi voi stessi con il vocabolario smorfiesco per scoprire le corrispondenze!