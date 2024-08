Il Simbolotto – carissimi lettori – è pronto a palesarsi tra noi con i suoi cinque simbolini fortunati e vincenti, oltre ovviamente a tutti i premi che custodiscono e che presto (o almeno: noi lo speriamo!) potrebbero finire nelle vostre tasche: il requisito fondamentale è che siate riusciti ad indovinare almeno un paio tra i cinque simboli che vedremo tra un attimo, ma se così non fosse non perdete immediatamente le speranze perché vi ricordiamo che avete piazzate anche un’altra scommessa nel Lotto che potrebbero sempre nascondere una qualche inaspettata sorpresa che – questo è importante – vi verrà donata anche nel caso in cui quest’altro gioco sia stato deludente!

Senza dilungarci, vi ricordiamo che i numeri vincenti del Lotto li trovate nell’altro articolo che gli abbiamo dedicato (e che si trova qua sotto!); e lasciamo subito tutte le attenzioni sui simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: 29 diamante, 40 quadro, 42 caffè, 10 fagioli, 21 lupo.

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO

Siete pronti per una nuova (speriamo entusiasmante e ricca!) estrazione con il Simbolotto? Speriamo che la risposta sia affermativa perché la Dea Bendata si sta già sfregando le mani in attesa di scegliere i cinque simboli che questa sera potrebbero donare premi ed emozioni a qualcuno tra voi carissimi lettori; ma nel caso la vostra risposta sia negativa vi invitiamo a fare il fretta per piazzare la vostra scommessa perché alle ore 19:30 si chiuderanno definitivamente i giochi e tutti i ritardatari non potranno che aspettare fino a giovedì per cercare di conquistarsi un posto tra i vincitori.

Se non sapete cosa fare o come funziona il Simbolotto, allora siete certamente capitati nel posto giusto perché – come spesso facciamo – vi lasciamo subito tutte le semplicissimi regole; a partire dalla modalità di gioco che (a differenza di tutti gli altri concorsi) è strettamente legata al Lotto e richiede che voi per giocare piazzate una scommessa su una delle ruote nazionali: la scelta non è casuale, ma deve ricadere sulla ruota che in questo momento si trova in promozione (ovvero quella Nazionale), ricordandovi sempre di controllare che vicino al nome della città ci sia una piccola ‘S’.

QUANTO COSTA E QUANTO SI PUÀ VINCERE: TUTTE LE REGOLE PER IL CONCORSO SERALE

Fatta la vostra assolutamente libera giocata nel Lotto, riceverete immediatamente e senza nessuna spesa aggiuntiva (sì, avete capito bene: il Simbolotto è gratis!) anche i cinque simboli che saranno la vostra scommessa: se avete scommesso in ricevitoria, si trovano sul fondo della schedina lottifera; mentre se avete giocato online li troverete nell’elenco delle vostre scommesse alla voce (ovviamente) dedicata a questo concorso

Ma se il Simbolotto è gratis, allora non si vice nulla? Se l’avete pensato sappiate che vi siete sbagliati, perché uno degli aspetti che rendono questo gioco così tanto partecipato sono proprio i premi che possono arrivare (in cinque categorie di vincita diverse che partono dal minimo di 1 euro) a valere addirittura 10mila euro!