Con il fine settimana ormai alle porte e la fine di questa ennesima settimana lavorativa che ci porterà direttamente al cospetto di ottobre, torneranno anche gli ormai consueti appuntamenti con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che da circa un anno ci fanno compagnia anche ogni venerdì (oltre agli storici concorsi distribuiti tra martedì, giovedì e sabato): un’occasione per voi carissimi lettori e giocatori per sfidare la Dea Bendata e cercare di conquistare un premi e jackpot; ma anche per fare una piccola buona azione visto che i proventi raccolti – decurtati dei premi – saranno interamente devoluti alla ricostruzione post alluvione dell’Emilia-Romagna!

Tornando a noi e ai concorsi odierni, il punto di partenza in questo lungo viaggio che ci condurrà direttamente fino alle ore 20 in punto – momento in cui la Dea Bendata scenderà tra noi con tutti i suoi numeri vincenti di oggi – non possono che essere quegli appena citati premi e dato che non possiamo fare previsioni sui risultati dei concorsi odierni, torniamo con la mente alla giornata di ieri per dirvi che tra i premi più alti del Lotto spiccano (senza dubbio) quei circa 42mila euro assegnati in Lombardia su due differenti scommesse; mentre il premio più alto della giornata valeva poco meno di 26mila euro.

Leggermente meglio – almeno a livello generale – il 10eLotto che sempre nella giornata di ieri ha garantito molti più bottini dell’estrazione lottifera (parliamo di 20 milioni totali, rispetto a 6,8 milioni), ma qualitativamente ‘peggiori’: il più alto della giornata valeva – infatti – solamente 20mila euro; mentre il secondo posto spetta ai 15mila centrati sul territorio lombardo, parte di quei 63mila euro vinti in tutta la regione con ben 7 schedine fortunate.

Superenalotto n. 154 del 27/09/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 155 del 27/09/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 155 del 27/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 17 07 30 59 65 CAGLIARI 88 37 68 17 13 FIRENZE 72 75 01 39 71 GENOVA 90 70 77 56 76 MILANO 50 63 90 10 72 NAPOLI 23 28 87 75 59 PALERMO 55 14 74 58 10 ROMA 25 38 69 53 48 TORINO 64 36 79 60 14 VENEZIA 34 66 42 39 23 NAZIONALE 61 27 59 36 35

UN ALTRO CONCORSO CON IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN CRESCITA: QUANTO VALE OGGI

Un pochino più interessanti – ma comunque sotto alla media a cui siamo stati abituati nel corso degli anni – i premi vinti (ovviamente sempre nella giornata di ieri) nel Superenalotto che pur non avendo visto uscire per l’ennesima volta il suo ricchissimo jackpot milionario, ha permesso a 2 fortunatissimi giocatori di portarsi a casa la bellezza di 86mila euro l’uno, mentre un terzo (leggermente meno) fortunato se n’è incassati alti 35mila; ma tornando al punto di partenza sappiate che se vi giocaste una schedina per il concorso di oggi potreste mettere le mani su di un jackpot che ha raggiunto gli 81 milioni di euro tondi!

L’85ESIMO ANNIVERSARIO DI BATMAN E I NUMERI PER LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO CONSIGLIATI DALLA SMORFIA NAPOLETANA

L’ultima tappa del viaggio che ci accompagnerà fino ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è – come sempre su queste pagine – dedicata alla Smorfia Napoletana che tra le tante notizie interessanti delle ultime 24 ore abbiamo deciso di concentrare sulla recentissima stella dedicata a Batman sulla famosa Walk of Fame di Hollywood, facendone a tutti gli effetti il primissimo supereroe a ritagliarsi un posticino sulla ‘camminata’ delle star del cinema.

Tra i vari numeri che potreste giocarvi, il primo che vi lasciano non c’entra con la Smorfia dato che si tratta dell’85 riferito all’anniversario della prima comparsa di Batman sulle pagine di un fumetto: assieme a lui troviamo – questi relativi alla tradizione smorfiesca – anche l’83 per la stella, l’obbligatoria coppia 70-56 che ci rimanda al supereroe vestito da pipistrello ed – infine – sia il 45 che il 62 che si riferiscono (rispettivamente) ai fumetti e alle serie tv in cui è comparso il nostro beneamato.