Come ben saprete – specialmente se siete soliti misurarvi con i vari concorsi che la Dea Bendata tiene ogni settimana – il venerdì è da tempo dedicato al trittico di giochi associati al Lotto, che oltre ad includere i classici 10eLotto e Superenalotto, da qualche anno a questa parte ha visto anche comparire il Simbolotto: un gioco (per così dire) atipico, riservato solamente ad alcuni dei giocatori che piazzano anche una scommessa nell’abbinato Lotto e – soprattutto – completamente gratuito, ma non per questo privo di ricchi premi che potrebbero comunque strapparvi un sincero sorriso!

Partendo (quasi naturalmente) dalle regole del Simbolotto, ci teniamo a mettere in chiaro a tutti voi cari giocatori che per la prima volta scoprite della sua esistenza che per provare a riservarvi un posticino tra i vincitori dovrete – giocando al Lotto, requisito fondamentale – solamente stare attenti a scegliere la ruota di Palermo: non si tratta di una scelta fissa, ma cambia ogni mese e – per esempio – ad ottobre diventerà quella di Roma; ma per facilitarvi sia in ricevitoria che online potrete riconoscerla al volo cercando nell’elenco la ruota a cui è associata una piccola S.

COME SCEGLIERE I SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO: LE REGOLE E LE LIMITAZIONI DEL GIOCO ASSOCIATO AL LOTTO

Fatto questo (lo ripetiamo: giocata una scommessa nel Lotto di Palermo) accederete in automatico anche all’estrazione del Simbolotto senza che dobbiate in nessun caso pagare alcun extra: con un singolo euro – ovvero la scommessa minima consentita dal concorso lottifero – parteciperete a due differenti estrazioni che potrebbero fruttarvi bottini decisamente da sogno; il tutto peraltro senza neppure lo sforzo di dover scegliere tra i 45 simbolotti quelli che più vi aggradano.

La vostra cinquina – infatti – sarà scelta in automatico dal sistema che per ognuno dei giocatori del Simbolotto (o meglio: delle schedine del Lotto) sorteggerà casualmente cinque tra i 45 simboli disponibili: un vincolo che potrebbe essere visto come una limitazione, o addirittura come un inganno, ma che in realtà è legato al fatto che non avrete pagato nulla, così come la storia del Simbolotto ci insegna e dimostra che i premi – nel corso degli anni – non sono affatto mancati!

