LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Il primo sparti acque della serata di oggi c’è già stato (e ovviamente ci riferiamo al Superenalotto, al suo jackpot e ai numeri vincenti) e ora il palco spetta al Lotto e al 10eLotto che nei prossimi minuti con le loro tantissime combinazioni vincenti potrebbero rendervi milionari e magari anche titolare di alcuni tra i premi più alti mai assegnati nella lunga storia di questi due giochi!

Se così fosse (e noi ovviamente ve lo auguriamo!) sappiate che avrete un massimo di 90 giorni per prendere un appuntamento in una qualsiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo – o anche all’Ufficio premi Sisal nel caso in cui viviate a Roma o Milano – nel corso del quale dovrete consegnare la vostra schedina milionaria, un documento ed un riferimento bancario per vedervi accreditato il vostro bottino in una manciata di giorni! Senza dilungarci e farvi sognare troppo, torniamo a noi e alla scoperta dei numeri vincenti di oggi per il Lotto e il 10eLotto: eccoveli e tantissimi auguri di buona fortuna, cari lettori!

Estrazione 10eLotto n° 154 del 26/09/2024

07 – 14 – 17 – 23 – 25 – 28 – 34 – 36 – 37 – 38 – 50 – 55 – 63 – 64 – 66 – 70 – 72 – 75 – 88 – 90

NUMERO ORO:17

DOPPIO ORO:17 7

EXTRA: 01 – 10 – 30 – 39 – 42 – 53 – 56 – 58 – 59 – 68 – 69 – 74 – 77 – 79 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 154 del 26/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 17 07 30 59 65 CAGLIARI 88 37 68 17 13 FIRENZE 72 75 01 39 71 GENOVA 90 70 77 56 76 MILANO 50 63 90 10 72 NAPOLI 23 28 87 75 59 PALERMO 55 14 74 58 10 ROMA 25 38 69 53 48 TORINO 64 36 79 60 14 VENEZIA 34 66 42 39 23 NAZIONALE 61 27 59 36 35

IL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: SI APRE ANCHE OGGI LA CACCIA AL JACKPOT

Sono arrivate anche oggi – giovedì 26 settembre 2024 – le ore 20 che rappresentano un po’ una sorta di ‘sparti acque’ in questa serata settembrina perché ci porteranno direttamente al cospetto dei numeri vincenti del Superenalotto che oggi nascondono dietro di loro un jackpot da ben 80,8 milioni di euro; senza ovviamente dimenticare che nei prossimi minuti arriveranno a fargli (e farci) compagnia anche i ‘colleghi’ che distribuiranno i relativi premi del Lotto e del 10eLotto!

Ma non corriamo troppo e soffermiamoci – almeno, per ora – sulla combinazione superenalottifera che vi ricordiamo potrete trovare pubblicata anche sul sito ufficiale del gioco, sull’omologo dell’Agenzia Dogane e Monopoli e in qualsiasi ricevitoria Sisal sia ancora aperta a quest’ora: un secondo controllo non potrà certamente farvi male! Detto questo, eccovi la sestina vincente del Superenalotto di oggi, giovedì 26 settembre 2024, come sempre corredata anche dal Numero Jolly e dal SuperStar: buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 153 del 26/09/2024

Combinazione Vincente

41 – 2 – 13 – 52 – 14 – 79

Numero Jolly

84

SUPERSTAR

12

LOTTO E SUPERENALOTTO, ECCO I NUMERI DELL’ESTRAZIONE

Siamo arrivati al cospetto (e ormai quasi alla conclusione) di un nuovo giovedì – l’ultimo di settembre, dato che dal prossimo martedì approderemo ufficialmente nel mese di ottobre – che porta con sé da copione anche le classiche estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che formano una sorta di trittico e ci tengono compagnia in ben quattro giornate a settimana: con loro – ovviamente, dato che è la ragione per cui siamo tutti qui riuniti tra queste righe – non mancheranno neppure i ricchi premi e (speriamo!) il jackpot che da ormai troppe settimane consecutive rimane ad osservarci dal suo sempre più alto podio aspettando qualcuno che riesca a farlo ‘cadere’!

Prima di arrivare al jackpot – giusto per creare un pochino di suspense – vale la pena dare al volo la parola ai comunque ottimi premi protagonisti delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto che nel primo caso possono arrivare ad un massimo di 6 milioni di euro (scommettendo sulla cinquina e centrandola) e nel secondo ad 1 milione tondo, oppure a 5 milioni nel caso scegliate di puntare anche sul cosiddetto Doppio Oro; ma purtroppo lo scorso martedì – il 24 settembre – si sono fermati (rispettivamente) sulla soglia dei 23mila e dei 20mila, pur distribuendo su tutto il territorio l’impressionante cifra di 33,3 milioni di euro complessivi.

OLTRE AL JACKPOT MILIONARIO, QUANTO SI PUÒ VINCERE CON IL SUPERENALOTTO?

Un pochino più difficile (ma tra un attimo ci proveremo!) calcolare i possibili premi del Superenalotto, ma partendo dalle cose ‘semplici’ ci preme farvi sapere immediatamente che oggi il jackpot vale la bellezza di 80,3 milioni di euro che potrebbe – facilmente – diventare una delle somme storicamente più alte vinte in questo amatissimo gioco; ma in caso non ne siate i fortunati vincitori, sappiate che ad attendervi potrebbero esserci dei bottini veramente alti: ci riferiamo ovviamente a quella quota attesa di 620mila euro con la combinazione 5+1, che in realtà ha più volte – anche negli ultimi mesi – sfiorato la vetta del milione tondo!

DAI SOGNI I CONSIGLI NUMERICI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Insomma – non serve quasi ripeterlo -, i premi che vi attendono al varco del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto sono veramente importanti e ricchi e siamo certi che in molti vi starete chiedendo se ci sia un qualche modo per trovare una combinazione un pochino più fortunata, magari direttamente collegata al destino: la risposta è ovviamente positiva e prende il nome di Smorfia Napoletana; un sistema che da secoli accompagna i giocatori – specialmente partenopei – che sfidano la Dea Bendata della fortuna!

Ironicamente, proprio ieri si è celebrata la Giornata mondiale dei Sogni che ci rimanda direttamente all’universo onirico smorfiesco e ci consiglia la combinazione 79-2-3-35-84-50-55: le associazioni alle parole sono parecchie e vanno (in ordine) dai sogni, fino a diverse declinazioni di ‘festa’ – tra ‘ricorrenza’ e ‘giornata’ -, alla parola ‘mondo’ e alla coppietta ‘desiderio’ ed ‘obiettivo’ che rimandano al famoso detto e al senso reale della festività che vuol essere un invito a non abbandonare sogni, aspirazioni ed obiettivi.